Vecernia plecării genunchilor și Procesiunea de Rusalii 2026, la Cluj-Napoca

Mii de credincioși clujeni au participat în Duminica Cincizecimii, 31 mai 2026, la tradiționala Procesiune de Rusalii, desfășurată prin centrul municipiului Cluj-Napoca. Manifestarea, inițiată în anul 2011 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, continuă o veche tradiție din Ardeal, având în centrul ei rugăciunea pentru roadele pământului și pentru mediul înconjurător, la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt.

Evenimentul a debutat la ora 17:00, pe esplanada din faţa Catedralei Mitropolitane, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, înconjurați de un sobor de clerici, au oficiat Vecernia plecării genunchilor.

La slujbă au luat parte, alături de numeroșii credincioși, clerici de la Centrul Eparhial și din Protopopiatele Cluj-Napoca și Cluj I. De asemenea, au fost prezenți profesori, studenți și elevi de la cele două instituții de învățământ teologic din oraș (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”), tineri din asociațiile de tineret, precum și părinți cu copii, mulți îmbrăcați în straie populare.

Momentul central al acestei slujbe l-a constituit citirea a trei rugăciuni, toate legate de sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh. Acestea invocă ajutorul Sfintei Treimi, amintind de cele șapte daruri ale Sfântului Duh, care s-a pogorât în ziua Cincizecimii. Deoarece cele trei rugăciuni sunt citite stând în genunchi, slujba aceasta se mai numește și „Vecernia plecării genunchilor”.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de învățătură credincioșilor adunați în Piața Avram Iancu. Pornind de la troparul praznicului Rusaliilor, ierarhul a arătat că „Duhul Sfânt ne învață să fim misionari”, după modelul Sfinților Apostoli care au primit harul Duhului Sfânt și au vestit Evanghelia în întreaga lume.

Procesiunea

În continuare, de la ora 18:30, procesiunea propriu-zisă a pornit din faţa Catedralei, pe următorul traseu: Piaţa Avram Iancu – Bulevardul 21 Decembrie 1989 – Piaţa Unirii (prin spatele Bisericii „Sfântul Mihail”) – Bulevardul Eroilor – Piaţa Avram Iancu, după care s-a revenit în faţa Catedralei.

Procesiunea a avut în frunte toaca, crucea, ripidele și icoana Praznicului Cincizecimii, urmate de soborul clericilor, de cei doi ierarhi și de numeroși elevi, studenți și credincioși clujeni. Pe parcursul traseului s-au cântat troparul Rusaliilor și mai multe pricesne, s-au făcut opriri în fața lăcașurilor de cult întâlnite pe traseu și s-au rostit ectenii speciale.

După încheierea procesiunii, pe esplanada din faţa Catedralei Mitropolitane, au fost sfințite spicele de grâu și au fost rostite rugăciuni pentru natură și roadele pământului.

Evenimentul s-a încheiat cu un cuvânt de mulțumire adresat de Părintele Mitropolit Andrei tuturor celor care s-au implicat și anul acesta în organizarea procesiunii, precum și credincioșilor prezenți în număr mare.

Pentru buna desfăşurare a procesiunii, Primăria şi Poliţia au luat măsuri de restricţionare a traficului în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, iar efective de jandarmi clujeni au asigurat liniştea desfăşurării acestei manifestări religioase.

Inițiată în anul 2011 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Procesiunea de Rusalii continuă o veche tradiție transilvăneană, care are în centru rugăciunea pentru roadele pământului și pentru ocrotirea mediului înconjurător, la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. De asemenea, această manifestare îi aduce împreună, în rugăciune, pe preoții și credincioșii ortodocși clujeni, alături de ierarhii Eparhiei, la marele praznic al Cincizecimii – sărbătoarea care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă, în chip văzut, Biserica lui Hristos.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului