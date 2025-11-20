Vecernie arhierească și lansare de carte în Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Cluj-Napoca

Joi, 20 noiembrie 2025, în ajunul Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, credincioșii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul clujean Mănăștur s-au bucurat de prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Este prima vizită pe care ierarhul o face în această biserică în noua sa demnitate arhierească.

De la ora 17:00, Preasfinția Sa a săvârșit Vecernia Mare cu Litie, slujind alături de părintele Alexandru Ciui, protopop al Protopopiatului Ortodox Român Cluj-Napoca, de părintele paroh Dan Cismaș și de preoții slujitori ai parohiei. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, aducând credincioșilor îndemnuri pentru întărirea în credință și pentru pregătirea duhovnicească în apropierea marii sărbători.

Seara a continuat, de la ora 18:00, cu lansarea cărții „Răspunsuri mici la întrebări mari”, cea mai recentă lucrare a părintelui academician George Remete. Evenimentul a fost prezentat de prof. univ. Nicolae Turcan, iar dezbaterea a fost moderată de părintele Dan Cismaș. La lansare a participat și arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

La final, părintele paroh Dan Cismaș a mulțumit ierarhului, invitaților și credincioșilor, afirmând că această întâlnire a fost „o seară în care inimile ni s-au încălzit prin rugăciune, iar mintea ni s-a luminat prin răspunsurile unor părinți deosebiți”.

Foto credit: Doru Păun

