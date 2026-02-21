Veghează cu tărie să nu încolțească în tine trufia | Sfântul Ioan de Kronstadt

Sfântul Ioan de Kronstadt: „Câte binefaceri nu mi-a adus până acum credinţa în Hristos! Nu le ştiu numărul şi nu voi vorbi despre fiecare în parte, ci numai despre una: de câte ori nu mi-a adus linişte, nu mi-a scos sufletul din tulburare, nu mi-a alungat patimile! De...