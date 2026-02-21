Radio Renașterea

Veghează cu tărie să nu încolțească în tine trufia | Sfântul Ioan de Kronstadt

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Ioan de Kronstadt:

„Veghează cu tărie să nu încolțească în tine trufia. Ea apare însă pe nesimțite, mai cu seamă atunci când te superi și îți ieși din fire pe alții, din cele mai neînsemnate motive.”

