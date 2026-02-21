„Veniți, creștini, la rugăciune!” – călătorie spre lumină, la Cluj-Napoca

În seara de 6 aprilie, de la ora 19:00, clujenii sunt invitați la o călătorie spre lumină, în cadrul evenimentului intitulat „Veniți, creștini, la rugăciune!”, care va avea loc la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Spectacolul propune o trăire artistică și duhovnicească ce urmărește drumul de la Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim până la marea taină a Învierii, într-un demers care îmbină muzica, cuvântul și rugăciunea.

Pricesnele vor fi interpretate într-un mod aparte de Mariana Anghel și Ionuț Fulea, iar actorul Dorel Vișan va rosti un cuvânt menit să adâncească sensurile acestei perioade de pregătire pentru Sfintele Paști. Momentul artistic se dorește a fi unul de smerenie și de speranță, potrivit timpului liturgic pe care îl străbatem.

Evenimentul nu este gândit doar ca un spectacol, ci ca o chemare la rugăciune și la comuniune, o invitație la regăsire și la trăirea împreună a emoției, durerii și bucuriei Învierii.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Marcel Costa, iar ca invitat va participa Grupul Coral „Theodoros” al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, coordonat de Pr. Conf. Univ. Dr. Petru Stanciu.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca și Radio Renașterea.

Bilte: https://www.entertix.ro/evenimente/35701/venii-crestini-la-rugaciune-6-aprilie-2026-casa-de-cultura-a-studentilor-cluj-napoca.html