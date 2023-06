Vernisajul expoziției de fotografie „Oamenii Satelor” la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, vă invită joi, 29 iunie 2023, ora 17:00, la vernisajul expoziției de fotografie „Oamenii Satelor”, autor Patricia Marina Toma. Expoziția va avea loc în Galeria Cellarium de la sediul muzeului, str. Memorandumului nr. 21.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 29 iunie-30 iulie 2023, de miercuri până duminică între orele 10-18, ultima intrare ora 17.

***

„Proiectul Oamenii satelor, primul meu proiect, a început în urmă cu șapte ani cu scopul de a documenta viața generațiilor vârstnice care mai locuiesc în satele din România, orientându-mă înspre oameni, așezări, interioare și cadre țărănești. Expoziția aceasta reprezintă o mică parte a întregului proiect, și vine în memoria bunicilor mei și a vârstnicilor pe care i-am cunoscut în ultimii ani pe teren. În urmă cu trei ani m-am reîntors în satul natal pentru a-i îngriji pe bunicii mei și am avut acces la o nouă dimensiune a bătrâneții. Prin intermediul bunicilor mei am cunoscut alte persoane din generația lor care se confruntau cu aceleași tipuri de boli și mai mult, cu singurătatea. Sentimentul apropierii de moarte a început să fie tot mai prezent pentru mine și oamenii din jur. După moartea bunicilor, am continuat să petrec timp cu oameni din generația lor pentru a umple golul lăsat de ei, pe de-o parte, și pe de altă parte pentru a înțelege mai bine cum se simt ultimii ani din viață.

În expoziție, atât prin fotografii, instalație, cât și prin filmul documentar, am ales să mă concentrez asupra a câtorva dintre aceste idei, precum transformările corpului, boală, singurătate, spiritualitate și gânduri legate de moarte. Cred că e important să vorbim despre problemele acestor generații cu atât mai mult cu cât în ultimii ani am observat o tendință de caricaturizare și disprețuire a bătrânilor și a oamenilor din rural, prezentați ca piedici în calea modernizării și reprezentând o lume învechită. Am ajuns să apreciez întocmai capacitatea lor de a supraviețui, sau chiar de a se adapta atâtor schimbări sociale și politice la care au fost martori de-a lungul timpului.

Fotografiile expuse cuprind chipuri puse în context de situații și elemente ale universului țărănesc, pentru întregirea unui peisaj de ansamblu. Bazate pe experiența din teren din ultimii ani, am ales să atribui cuvinte-cheie fiecărei fotografii, concentrându-mă pe patru aspecte, și anume boală, spiritualitate, cultură și relația om-animal.” (Patricia Marina Toma)

Expoziție realizată cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.