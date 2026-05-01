Viața Bisericii – Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, glas profetic al monahismului românesc

Într-o nouă ediție a emisiunii Viața Bisericii, vă invităm la o întâlnire cu memoria vie a Ortodoxiei românești, prin evocarea personalității duhovnicești a Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, unul dintre cei mai mari părinți ai monahismului românesc din secolul al XX-lea, vestit pentru cuvântul său plin de putere, pentru dragostea față de Biserică și pentru neobosita sa lucrare de îndrumare sufletească.

Invitatul ediției este Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, diacon, istoric și cercetător în cadrul Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, preocupat de istoria Bisericii, de marile personalități ale spiritualității românești și de recuperarea memoriei unor chipuri luminoase care au marcat viața credincioșilor.

Dialogul va aduce în prim-plan viața Sfântului Cuvios Cleopa – de la anii de formare monahală petrecuți la Mănăstirea Sihăstria, până la devenirea sa ca părinte duhovnicesc căutat de mii de oameni, a cărui voce a răsunat cu putere în inimile credincioșilor prin predici memorabile, sfaturi duhovnicești și o impresionantă cunoaștere a Sfintei Scripturi și a scrierilor patristice.

În contextul canonizărilor proclamate de Biserica Ortodoxă Română în anul centenar, această ediție este și un prilej de a redescoperi chipul unui sfânt apropiat de sufletul poporului, un om care a făcut din cuvânt mângâiere, din rugăciune putere și din viața sa o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu.

O ediție despre sfințenie, memorie și rădăcinile vii aleortodoxiei românești.