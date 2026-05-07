Viața Bisericii – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, chip de sfințenie al Ortodoxiei românești

Într-o nouă ediție a emisiunii Viața Bisericii, Radio Renașterea propune ascultătorilor o incursiune în viața și moștenirea duhovnicească a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, una dintre cele mai cunoscute personalități ale Ortodoxiei românești din secolul al XX-lea, părinte duhovnicesc de mare profunzime, mărturisitor al credinței și călăuzitor pentru generații de credincioși.

Invitatul ediției este Mircea-Gheorghe Abrudan, diacon, doctor în istorie, doctor în teologie, cercetător științific în cadrul Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Prin dubla sa formație academică – istorică și teologică – invitatul oferă o perspectivă amplă și nuanțată asupra contextului în care a trăit, a slujit și a mărturisit credința Sfântul Arsenie.

Dialogul va aduce în atenție reperele esențiale ale biografiei sale, de la formarea intelectuală și duhovnicească, la slujirea sa monahală de la Mănăstirea Prislop, loc devenit spațiu al întâlnirii dintre căutarea sinceră a omului și lucrarea harului lui Dumnezeu. Vor fi evocate personalitatea sa aparte, darul sfatului duhovnicesc, suferințele îndurate în perioada prigoanei comuniste și puternica influență pe care continuă să o aibă asupra credincioșilor de astăzi.

În contextul canonizărilor proclamate de Biserica Ortodoxă Română în anul centenar, această ediție a emisiunii Viața Bisericii devine un prilej de a redescoperi chipul unui sfânt român contemporan, a cărui viață rămâne o mărturie vie despre credință, jertfă și neclintită nădejde în Dumnezeu.