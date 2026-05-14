Viața Bisericii – Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, duhovnic al blândeții și mărturisitor al credinței

Într-o nouă ediție a emisiunii Viața Bisericii, Radio Renașterea îi invită pe ascultători să descopere viața și moștenirea spirituală a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, una dintre figurile luminoase ale monahismului românesc din secolul al XX-lea, chip al blândeții, al rugăciunii curate și al mărturisirii statornice a credinței în vremuri de grea încercare pentru Biserică și pentru societate.

Invitatul ediției este Mircea-Gheorghe Abrudan, diacon, doctor în istorie, doctor în teologie, cercetător științific în cadrul Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Prin experiența sa academică și preocuparea constantă pentru istoria Bisericii și pentru marile personalități ale spiritualității românești, invitatul va oferi repere esențiale pentru înțelegerea contextului istoric și duhovnicesc în care a viețuit Sfântul Sofian.

Dialogul va aduce în atenție formarea sa monahală, lucrarea sa duhovnicească de la Mănăstirea Antim, suferințele îndurate în timpul regimului comunist, în contextul prigoanei împotriva mișcării spirituale cunoscute sub numele de „Rugul Aprins”, precum și darul său aparte de a aduce pace, lumină și întărire sufletească celor care l-au căutat. Va fi evocată, de asemenea, personalitatea sa discretă, profundă și caldă, care l-a făcut unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai Ortodoxiei românești contemporane.

În contextul canonizărilor proclamate de Biserica Ortodoxă Română în anul centenar, această ediție a emisiunii Viața Bisericii este o invitație la redescoperirea unui chip de sfințenie apropiat vremurilor noastre, un părinte care a arătat, prin viața sa, că blândețea, rugăciunea și statornicia în credință pot deveni adevărate căi spre sfințenie.