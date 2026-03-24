Viața Sfintei Maria Egipteanca – model de pocăință și înfrânare

Cuvioasa Maria Egipteanca ocupă un loc aparte în literatura spirituală monastică a Răsăritului creștin. Sinaxarul – spune Benedicta Ward (traducătoarea în engleză a Patericului, cunoscută în special pentru cercetările sale despre Părinții deșertului) – „ne pune în față o spectaculoasă convertire sub soarele deșertului, din abisul păcatului la maxima sfințenie”.
Istoria acestei femei este o teologie a vederii, a luptei acerbe împotriva plăcerii. În lucrarea Dăruind vei dobândi, monahul Nicolae Steinhardt creionează, splendid și rezumativ, procesul miraculos de convertire al Mariei, barbarismul patimii și curajul de a înfrunta efectele plăcerii timp de patruzeci și șapte de ani:„Cazul Sfintei Maria Egipteanca este – ca și, de altfel, cel al Sfântului Antonie cel Mare, având și el, tot egiptean, de înfruntat mari ispite – elocvent. Desfrânată din pasiune, nu din interes, a petrecut, după miraculoasa ei convertire, patruzeci și șapte de ani în pustie. Când, din întâmplare, după trecerea acelor ani, a întâlnit-o, i s-a părut preotului Zosima că nu are în față o ființă omenească. După identificare, spovedind-o, i-a pus întrebarea: «Te mai frământă ispitele trupești?» Răspunsul, neașteptat, a fost: «Se luptă cu mine ca niște fiare sălbatice».Da, duhul este osârduitor, iar trupul este neputincios. Duhul, totuși, în cazul ei, a învins. Relatarea aceasta, crudă și realistă, îmi place tocmai prin caracterul ei cu totul nepilduitor – ne„edificant” (barbarismul mi se arată mai clar), lipsit de acel nesuferit iz de moralism facil și fals de care dăm în multe hagiografii. Adevărata minune nu este vindecarea bruscă de patimi, ci puterea de a duce lupta vreme de patruzeci și șapte de ani, biruința aceasta atât de amarnic și de înfiorător de greu obținută. Virtutea nu i-a picat Mariei Egipteanca cu hârzobul din cer. Ar fi fost, procedeul, nevrednic și de Hristos, și de mucenița Sa. Iată creștinul adevărat, pentru adulți, altul decât cel al povestioarelor bune pentru cei care nu pot bea decât lapte și auzi numai dulcegării. Pătimașii dăruiți cu harul căinței ar face bine să citească viața Mariei, scrisă de Patriarhul Sofronie al Ierusalimului, ca să știe pe ce cale îngustă și pietroasă le îngăduie Hristos să pășească. Dar și creștinii toți, ca să le fie limpede ce înseamnă, cu adevărat, înfrângerea, războiul nevăzut, mucenicia”.
Viața Sfintei Maria Egipteanca a fost consemnată de către Sfântul Sofronie (numit și Sofistul), care a slujit în calitate de Patriarh al Ierusalimului din 634 până în 638. El spune că Sfânta Maria a trăit în timpul vieții sale și că a auzit povestea ei de la un călugăr, prieten al Sfântului Zosima, cel care a întâlnit-o pe Sfântă.
Pocăința Mariei nu este o simplă remușcare sau un gest simbolic; ea este o „teologie a vederii” și o luptă împotriva plăcerii, care implică întreaga ființă – trup și suflet. Nicolae Steinhardt subliniază această dimensiune prin durata și intensitatea luptei: patruzeci și șapte de ani în pustie, timp în care Maria își depășește condiția naturală a omului, în care „duhul e osârduitor iar trupul e neputincios”. Această observație arată că pocăința adevărată nu este un act punctiform, ci un război continuu între patimile trupești și aspirarea către sfințenie.
Prin intermediul mărturiei preotului Zosima, care o vede ca pe o ființă aproape supranaturală după ani de asceză, textul ilustrează efectul transformator al pocăinței: omul păcătos poate ajunge la o desăvârșire spirituală remarcabilă. Răspunsul Mariei la întrebarea despre ispite – „Se luptă cu mine ca niște fiare sălbatice” – confirmă realismul luptei: nu este o victorie bruscă, ci o continuă confruntare, un proces dureros și necesar pentru desăvârșire.
Virtutea nu „cade din cer”, aceasta nu este un dar facil, ci rodul ascezei și al efortului. În acest sens, viața Sfintei Maria Egipteanca devine o lecție de „mucenicie” interioară, o înțelegere profundă a „războiului nevăzut” dintre trup și duh, dintre păcat și sfințenie.
În final, povestea Mariei servește și ca ghid practic pentru creștinii care doresc să-și asume pocăința: calea este „îngustă și pietroasă”, dar biruința este posibilă prin răbdare, osârdie și credință neclintită. Așadar, textul nu se limitează la elogierea unei vieți sfinte, ci oferă o adevărată teologie a pocăinței: o confruntare continuă, conștientă și curajoasă cu propriile patimi, în care duhul triumfă asupra trupului.