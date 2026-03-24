Viața Sfintei Maria Egipteanca – model de pocăință și înfrânare

Istoria acestei femei este o teologie a vederii, a luptei acerbe împotriva plăcerii. În lucrarea Dăruind vei dobândi, monahul Nicolae Steinhardt creionează, splendid și rezumativ, procesul miraculos de convertire al Mariei, barbarismul patimii și curajul de a înfrunta efectele plăcerii timp de patruzeci și șapte de ani:„Cazul Sfintei Maria Egipteanca este – ca și, de altfel, cel al Sfântului Antonie cel Mare, având și el, tot egiptean, de înfruntat mari ispite – elocvent. Desfrânată din pasiune, nu din interes, a petrecut, după miraculoasa ei convertire, patruzeci și șapte de ani în pustie. Când, din întâmplare, după trecerea acelor ani, a întâlnit-o, i s-a părut preotului Zosima că nu are în față o ființă omenească. După identificare, spovedind-o, i-a pus întrebarea: «Te mai frământă ispitele trupești?» Răspunsul, neașteptat, a fost: «Se luptă cu mine ca niște fiare sălbatice».Da, duhul este osârduitor, iar trupul este neputincios. Duhul, totuși, în cazul ei, a învins. Relatarea aceasta, crudă și realistă, îmi place tocmai prin caracterul ei cu totul nepilduitor – ne„edificant” (barbarismul mi se arată mai clar), lipsit de acel nesuferit iz de moralism facil și fals de care dăm în multe hagiografii. Adevărata minune nu este vindecarea bruscă de patimi, ci puterea de a duce lupta vreme de patruzeci și șapte de ani, biruința aceasta atât de amarnic și de înfiorător de greu obținută. Virtutea nu i-a picat Mariei Egipteanca cu hârzobul din cer. Ar fi fost, procedeul, nevrednic și de Hristos, și de mucenița Sa. Iată creștinul adevărat, pentru adulți, altul decât cel al povestioarelor bune pentru cei care nu pot bea decât lapte și auzi numai dulcegării. Pătimașii dăruiți cu harul căinței ar face bine să citească viața Mariei, scrisă de Patriarhul Sofronie al Ierusalimului, ca să știe pe ce cale îngustă și pietroasă le îngăduie Hristos să pășească. Dar și creștinii toți, ca să le fie limpede ce înseamnă, cu adevărat, înfrângerea, războiul nevăzut, mucenicia”.