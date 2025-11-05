În cadrul acestui interviu, avem bucuria de a-l avea alături pe Părintele Cristian Ovidiu Groza, care ne va purta într-o incursiune introductivă în viața și învățătura unuia dintre cei mai luminați și influenți isihaști ai secolului XX – Sfântul Cuvios Iosif Isihastul (1897–1959).

Părintele Groza este un bun cunoscător al operei și spiritualității Cuviosului Iosif, având o legătură duhovnicească profundă cu această temă. În urmă cu un deceniu, și-a susținut teza de doctorat intitulată „Gheron Iosif Isihastul (1897–1959). Viața și învățătura”, realizată sub îndrumarea arhid. Ioan I. Ică jr., lucrare publicată ulterior la editurile Sfântul Nectarie și Evanghelismos.

Inspirația izvorâtă din viața și scrierile Sfântului Iosif nu a rămas doar la nivel teoretic. Părintele Groza a reușit să aducă în propria sa parohie duhul viu al acestui mare dascăl al rugăciunii inimii, cultivând între credincioși o viață liturgică intensă și o comuniune continuă cu Hristos prin împărtășirea frecventă cu Sfintele Taine – acea „participare reală și deplină la viața în Hristos”, pe care însuși Sfântul Iosif o trăia și o propovăduia.

Despre chipul duhovnicesc al Cuviosului, despre lucrarea sa în viața Bisericii de azi și despre felul în care învățătura lui poate inspira pe fiecare creștin contemporan, ne va vorbi Părintele Cristian Ovidiu Groza.

Radio Renasterea Viața și învățătura Sfântului Iosif Isihastul | Constantin Grigore în dialog cu Pr. Cristian Ovidiu Groza