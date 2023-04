Clinica de Obstetrică-Ginecologie „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca va fi reabilitată printr-un proiect susținut de Fundația Metropolis, Untold și Sports Festival. Anunțul a fost făcut la mijlocul lunii martie a.c., de Codin Maticiuc, președintele Fundației și inițiatorul campaniei „Spitale publice din bani privați”, acesta anunțând atunci și unul dintre evenimentele destinate strângerii de fonduri pentru cauza Secției Neonatologie a clinicii, o competiție organizată în cadrul Sports Festival, la care sunt invitați toți clujenii iubitori de sport.

Dacă d-na dr. Ligia BLAGA, medic primar pediatrie și neonatologie, șef Secție Neonatologie II – Clinica Obstetrică și Ginecologie „Dominic Stanca”, spune, acum, în interviul acordat ziarului Făclia, că „viitorul unui adult depinde de startul pe care îl are la naștere”, eu aș adăuga că viitorul Secției Neonatologie a acestei clinci depinde, într-o oarecare măsură, și de generozitatea clujenilor și de sprijinul pe care ei îl vor oferi pentru reabilitarea acesteia.

- De curând, Fundația Metropolis și-a anunțat intenția de a vă sprijini în reabilitarea Secției de Neonatologie a Clinicii „Dominic Stanca”. Ce prevede, concret, această reabilitare?

– În primul rând, reparații care vizează instalațiile de apă, instalațiile de curent, instalațiile de gaze medicale, care trebuie aduse la standardele actuale. Din fericire, pe partea de instalații de curent și gaze medicale mai sunt lucrări deja făcute. Acestea sunt aduse la parametri pentru că au fost raportate, dacă vă amintiți – în țară, nu la Cluj! -, acele incendii în serviciile de neonatologie, de cele mai multe ori plecând de la rețelele de curent. Problema rețelelor de curent era acută, fiindcă rețelele erau vechi. A fost o invazie de aparatură medicală în serviciile de terapie intensivă neonatală și sigur că atât rețeaua de curent, cât și cea de gaze medicale erau suprasolicitate.

Este necesară reabilitarea instalațiilor de apă. Apoi, trebuie înlocuită faianța de pe pereți cu un tarkett special. Standardele actuale nu mai permit placarea pereților cu faianță în secțiile de terapie intensivă. Apoi, tavanele trebuie să fie continue, nu sunt permise tavanele casetate. Trebuie înlocuit tarkettul, pentru că este deteriorat în cea mai mare parte a clinicii și a secției. Mai de amploare va fi refacerea biberoneriei sau a bucătăriei de lapte, o încăpere care să aibă dublu acces: o intrare pentru vesela care este preluată de la mame, deci biberoanele murdare – pentru igienizarea lor, sterilizare și ulterior preparare a laptelui în condiții sterile -, și o ieșire pentru biberoanele cu lapte steril. Această bucătărie cu circuite corespunzătoare este unul dintre criteriile pe care ni le impun, în fiecare an, Direcția de Sănătate Publică și serviciile de epidemiologie, și trebuie adusă la standard. Există un spațiu care va fi separat în două încăperi: una va fi această bucătărie de lapte, cealaltă, mai mică, va fi așa numita cameră de fluide, unde vor fi pregătite steril soluțiile perfuzabile pentru nou-născuții din terapie intensivă.

– Când anume estimați că vor începe lucrările?

– Încă nu știm exact. Deocamdată, cei de la Fundația Metropolis sunt în etapa în care lucrează la definitivarea proiectului.

– Ei fac și proiectul lucrării?

– Da, ei se ocupă de absolut tot. Ei fac proiectul, ei fac licitația pentru firma de construcții cu care vor lucra și ei finanțează.

– Știu că au anunțat pentru luna iunie un „cros al supereroilor”, clujenii fiind invitați să alerge pentru cauza Secției de Neonatologie.

– Sperăm să și alerge. Sperăm să găsim susținere în rândul clujenilor, pentru că în acest serviciu se nasc anual între 2.300 și 2.500 de copii. Iar atunci când Clinica Ginecologie I era în reparații capitale, numărul de nașteri în acest serviciu a fost de 3.000 – 3.200.

– Cât de bine este dotată Secția de Neonatologie, la momentul acesta?

– Nu pot să spun că avem lipsuri urgente, dar sunt niște lucruri care trebuie reîmprospătate. S-a făcut achiziționarea de incubatoare anul trecut, prin programul Ministerului Sănătății, mai sunt lucruri de achiziționat. Un ventilator ne va fi necesar în cel mai scurt timp, având în vedere că unul dintre ventilatoarele pe care le avem este achiziționat în 2008 și de atunci a funcționat non-stop. Problema este nu că el nu mai funcționează în acest moment, ci că firma producătoare nu mai fabrică piese de schimb pentru acel tip de ventilator, motiv pentru care la prima defecțiune va trebui să îl abandonăm, fiindcă nu vom mai avea cu ce să înlocuim piesele care necesită schimbare. Sigur, mai sunt necesare monitoare de funcții vitale, în așa fel încât, la final, fiecare incubator să aibă unitatea completă, cu monitor de funcții vitale, cu infuziomate, cu dispozitiv de suport respirator, deci va fi necesar să avem aceste lucruri în vedere.

– Mai aleg studenții specializarea neonatologie?

– Din păcate, este o prăbușire dramatică a numărului rezidenților care aleg această specialitate, în primul și în primul rând pentru că este o specialitate foarte grea, este o specialitate consumatoare de timp și nu este o specialitate privatizabilă, independent, adică niciodată un neonatolog nu poate să o facă în privat, în afara obstetricii. O secție de neonatologie și terapie intensivă neonatală necesită prezența permanentă a neonatologului, gărzile sunt dificile și avem tot mai puțini oameni tineri dispuși să facă această specialitate.

– Și atunci, mai are specialitatea aceasta un viitor?

– Nu știu. Îmi este foarte greu să vă răspund pentru că, cel puțin după ultimul rezidențiat în care, în mai multe centre universitare, din 15 locuri s-au ocupat 3, 4, 5, îmi pun și eu întrebarea asta. Odată cu deschiderea maternităților private, foarte mulți tineri au fugit într-acolo, unde viața e mult mai ușoară. Acolo lucrezi în primul și în primul rând cu copilul sănătos, nicidecum cu patologie sau nu cu patologie severă. Și atunci apare acest dezechilibru.

– Dumneavoastră de când lucrați în neonatologie?

– Din 1990.

– Și ce v-a motivat să rămâneți?

– Mi-a plăcut această specialitate foarte mult. Eu sunt specialist pediatru, ca formație. Am făcut prima specializare pediatrie și ulterior am făcut a doua specialitate, neonatologie. Am primariat și pediatrie și neonatologie, dar mi-a plăcut terapia intensivă neonatală. Nou-născutul îl poți pierde într-o clipă, dar dacă-i acorzi ceea ce trebuie, revine mult mai ușor și-l recuperezi mult mai ușor decât pacientul adult, care are o cu totul altă evoluție.

– Asta presupune, însă, multă dăruire…

– Trebuie să îți placă ceea ce faci, eu așa zic. Ca sa faci o specialitate numai ca să zici că ai făcut o specialitate, nu e în regulă. Trebuie să faci ceea ce își place, ceva pentru care ai chemare. Mie asta mi-a plăcut.

– Și dacă ar fi să o luați de la început, tot neonatologie ați alege?

– Da, dar aș dori alte condiții de lucru. Deci, neonatologie, dar la ceea ce se cheamă standarde. Este foarte dificil să faci o specialitate grea, în condițiile în care nu ai ceea ce trebuie. Nu mă duc mai departe decât la personalul pregătit. Când nu ai personal, nu ai infrastructură corespunzătoare… Dotare nu pot să zic că nu avem. Foarte multe lucruri și multe aparate pe care le-am achiziționat în această secție în decursul timpului, le-am realizat cu ajutorul clujenilor. Am avut campanie de strângere de fonduri organizată, cu CERT Transilvania, de părinți care au avut copiii în îngrijirea noastră, în urma căreia am cumpărat unul din cele mai performante ecografe la acea vreme. Am achiziționat și alte aparate, tot cu ajutorul clujenilor sau cu ajutorul organizației Salvați Copiii, iar acum reabilităm secția tot cu ajutorul unei fundații și cu ajutorul clujenilor. Sunt perfect de acord că nu sunt bani în sistem, suficienți, dar este vorba de începutul vieții, este vorba de viitorul populației noastre. Viața începe în serviciile de neonatologie și viitorul unui adult depinde de startul pe care îl are la naștere. Ai cu ce, ai oameni pregătiți, ai dotare, poți să recuperezi în condiții bune un pacient.

– Ați pomenit de personal. Care e situația la momentul acesta? Aveți personal suficient?

– Știam că avem. Dar, ca să vă redau o situație recentă: o asistentă a „părăsit barca” pentru că nu-i place neonatologia, deși a venit de șase luni, o asistentă este în concediu medical pentru că este operată, așa că în loc de cinci, am trei. Una face terapie intensivă, una se ocupă de copii sănătoși, sală de nașteri, sală de cezariene, și una de copii izolați, cu sepsă. De unde performanță? De multe ori mamele acuză, și poate de multe ori pe bună dreptate, că nu se comunică suficient sau că nu sunt ajutate suficient. Nu vorbim de comunicarea în condiții necorespunzătoare, aceea n-are nici o scuză. Vorbim de faptul că nu ai suficient personal. Peste tot în lume se merge pe susținerea alimentației naturale la naștere. Or, ca să inițiezi și să susții o mamă, ai nevoie de o asistentă pregătită, care să o ajute, dar dacă tu ai una la 30 de copii sănătoși, care mai aleargă și la două săli de naștere, în două aripi de clinică, cu cine…? Pe când zici: am pregătit o asistentă, am format-o – și durează mult ca să formezi o asistentă pe care să o poți lăsa pe urmă singură! -, te anunță că pleacă. Nu-i place neonatologia! Deci nu avem suficient personal și nu avem suficient personal pregătit. A fost o perioadă de schimbare a gărzii, de predare a ștafetei, au plecat foarte multe asistente vechi, cu multă experiență și au venit fete tinere. Or, până le formezi pe acestea, durează. Și după ce le-ai format, pleacă în privat, pleacă în alte specialități, din varii motive.

– Revenind la lucrările care urmează să fie realizate aici: aveți un mesaj pentru cei care au posibilitatea să ajute?

– Mi-e teamă de un singur lucru: că pornim la aceste lucrări și că la un moment dat ne vom bloca fiindcă nu vor fi fonduri suficiente. Și, în construcție, știți cum este: pleci la drum, știi când începi, dar nu știi când termini. Aș vrea să sper însă că nu vom ajunge acolo. Deci, fiecare susținere care vine din partea clujenilor ne va ajuta să facem cât mai mult și într-un timp mai scurt.

***

Reamintim clujenilor pasionați de sport că au șansa să devină „eroi pentru o zi” prin participarea la competiția de alergare – „Crosul Supereroilor” – organizată duminică, 4 iunie, în cadrul Sports Festival. Jumătate din taxa de înscriere va fi direcționată pentru renovarea Clinicii de Obstetrică-Ginecologie „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca, în cadrul programului „Spitale Publice din Bani Privați”.

„Îi invităm pe toți cei care vor să se bucure de mișcare să se înscrie la cros și să devină, pentru o zi, supereroi, indiferent dacă sunt alergători de performanță, amatori sau dacă se află la prima competiție” – era și mesajul lansat, la sfârșitul lunii martie, de Patrick Ciorcilă, cofondator Sports Festival.

„Suma strânsă în urma Crosului Supereroilor din 2023 va fi dublată de Fundația Metropolis și investită în renovarea Secției de Neonatologie a Clinicii de Obstetrică și Ginecologie «Dominic Stanca»” – declara atunci și Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis.

Detalii despre Crosul Supereroilor 2023, pe site-ul Sports Festival (https://www.sportsfestival.com/).

Monica TRIPON