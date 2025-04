Vindecarea blândă, din darurile naturii alături de doamna doctor Ramona Jurcău (AUDIO)

Într-o lume în care ne dorim tot mai mult să revenim la esențe, la natură și la echilibru, emisiunea „Universul ideilor”, realizată de Simona Vlasa la Radio Renașterea, aduceîn prim-plan un subiect de mare actualitate: Congresele Societății Române de Apifitoterapie din 2025.

Invitată specială a fost doamna doctor Ramona Jurcău, medic de familie cu o abordare holistică asupra sănătății, având competențe în Apiterapie, Fitoterapie, Aromaterapie, Acupunctură și Psihoterapie.

Într-un dialog captivant, am vorbit despreputerea plantelor, a mierii, a uleiurilor esențiale, și despre felul în care putem să regăsim o stare de bine prin inermediul remediilor simple, naturale.

Am vorbit pe larg și despre Congresele Societății Române de Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie din acest an, reunite într-un dublu eveniment științific, care va cuprinde lucrările celui de-al treilea Congres al SocietățiiRomâne de Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie și cel de-al V-lea Congres al Federației Internaționale de Apiterapie, la București, în perioada 16-19 mai, 2025. Această dublă manifestare științifică și medicală, aduce in prim-plan direcțiile inovatoare în medicina natural și domeniile conexe acesteia, precum și cele mai noi cercetări și aplicații în domeniul fitoterapiei și apiterapiei.

Un dialog despresănătate, simțire și știință – pe frecvențele inimii, la Radio Renașterea!