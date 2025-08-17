Vindecarea unui lunatec (Duminica a X-a după Rusalii) | Sfântul Liviu Galaction Munteanu de la Cluj

Coborând Mântuitorul de pe Muntele Tabor, urmat de apostolii Petru, Iacob și Ioan, singurii care au fost învredniciţi să vadă gloria Schimbării la Faţă, este întâmpinat de ceilalţi ucenici și mult popor cu toată dragostea și stima cuvenită. Era așteptat îndeosebi, fiindcă între ucenici și farisei se pornise o discuţie aprinsă pe tema puterii de a vindeca. Ucenicii în misiunea de probă, prin mijlocirea puterii date lor de Fiul lui Dumnezeu, făcuseră minuni. Or, și aici li se prezentase un copil lunatic. Cu toate încercările lor însă, nu i-au putut ajuta cu nimic. Astfel, rămân rușinaţi în faţa mulţimii. Cazul este speculat de farisei, care pornesc a-i ironiza. Venirea lui Iisus le aduce o ieșire onorabilă.

La întrebarea Lui, pe care o pune asupra obiectivului neînţelegerii dintre ucenici și farisei, un bărbat din mulţime răspunde: Doamne, privește la fiul meu, este singurul; îndură-Te de el, căci este lunatic și e rău chinuit; are un duh rău care-l face mut, îl zdrobește oriunde îl apucă, încât strigă și face spume la gură; adesea îl aruncă în foc și apă. L-am adus la Tine, în absenţa Ta l-am înfăţișat ucenicilor Tăi, care au rugat duhul să-l părăsească, însă nu l-au putut ajuta cu nimic.

Iisus i-a poruncit să aducă copilul la El. Prezentându-l, l-a apucat duhul rău să-l schingiuie; îl trânti la pământ și-l muncea.

A întrebat Mântuitorul pe tatăl: de câtă vreme suferă? Îi răspunde acesta: încă din frageda copilărie, și-L rugă din nou să-i fie milă de el. În faţa unei astfel de nenorociri, intervenţia Fiului lui Dumnezeu era sigură. O face însă dependentă de credinţa celui care-i cere îndurarea. „Totul este cu putinţă celui credincios”. Îi pune deci întrebarea: „crezi tu că pot vindeca pe fiul tău? Da, eu cred, răspunse acesta, ajută, Doamne, necredinţei mele!” (cf. Mc. 9, 2324).

Iisus porunci duhului rău să iasă din copil și să nu mai revină. O ultimă smucitură, este semnul că diavolul se supune lui Dumnezeu. Copilul se linștește, este pe deplin vindecat. Mulţimea a rămas adânc impresionată de această nouă minune. Fariseii s-au văzut din nou aduși în imposibilitate de a crea o atmosferă nefavorabilă Învăţătorului din Nazaret.

Apostolii sunt nedumeriţi, cum de n-au putut scoate duhul rău din copil, când atâtea duhuri rele au scos atunci în misiunea de probă. Lor le răspunde Mântuitorul: „Acest soi de demoni cu nimic nu poate fi scos afară, decât numai prin post și rugăciune” (Mc. 9, 29).

Minunea făcută prin vindecarea copilului lunatic, precum toate minunile lui Hristos, nu-și are scopul în sine, ci în afară. Este numai un mijloc în plus pentru întărirea credinţei, în originea Lui suprapământească și misiunea divină. Căci El n-a venit să vindece lumea de neajunsurile ei trupești, cât mai mult de incurabila boală sufletească a păcatului. Intervine totuși, prin puterea divină, în anumite cazuri ridicând suferinţa trupească, dându-ne o revelatoare pildă asupra singurei posibilităţi a vindecării noastre sufletești. Privită din acest punct de vedere, minunea vindecării copilului se grupează între clasicele forme de chemare mută a sufletului omenesc, obidit de povara păcatului, la mântuire.

Copilul stăpânit de întunecata putere a diavolului apare ca o întruchipare a omenirii bolnave sufletește, a omenirii hărţuite în lupta grea a vieţii, a omenirii căzute de la Dumnezeu. Precum el de nimeni nu poate fi salvat de nicio putere pământească, astfel nici omenirea de nimeni nu poate fi emancipată din acest iad al suferinţelor morale, al unei vieţi trăite în bezna întunericului necunoașterii, în afară de Dumnezeu.

Prin vindecarea bolnavului, Hristos formulează o nouă chemare a sufletului omenesc la El, și prin El la mântuire.

Câtă asemănare între nenorocitul copil adus la Mântuitorul și o bună parte a lumii zilelor noastre! Acolo o criminală deposedare a unui suflet fraged de copil, de posibilitatea de a se manifesta nestânjenit în extern, de a lua contact cu lumea înconjurătoare, de a-și fixa un scop spre care să-și îndrume pașii vieţii; aici o dibace întunecare a chipului lui Dumnezeu în om prin înăbușirea glasului conștiinţei, o continuă intensifi care a poftelor cărnii, o înfumurare a minţii și slăbirea voinţei de rezistenţă.

Și acolo, și aici, autorul e duhul răului, iar obiectivul urmărit – pierzarea.

Acolo, neînduratul înger al morţii îl muncește pe bietul copil, îl trântește la pământ, îl face să strige de durere, îi mână pașii spre pieire, aici face același lucru în toate formele care pot fi închipuite. Uzurpatorul stăpânirii adevărate în suflete, încătușind orice putere de rezistenţă individuală, își bate joc de minunata creatură a lui Dumnezeu, adică de om. El îl face iubitor de sine, mândru, iubitor de plăceri vinovate, iubitor de bogăţii, mincinos, hoţ, criminal, batjocoritor de Dumnezeu. El încâlcește cărările vieţii lui, el le întunecă, pentru ca cu atât mai ușor să-și poată da curs urii împotriva Creatorului care l-a stigmatizat pe vecie cu blestem. El aduce suferinţa, preţul iluzoriilor bunuri lumești; suferinţă înăbușită în râuri de lacrimi, în strângeri de pumni și scrâșneli de dinţi. El, în fine, cu coasa morţii adună pe toţi cei învinși, fără de nicio nădejde în viitor.

Lacrimile părintelui disperat, credinţa și implorarea ajutorului divin, aduce dezrobirea copilului de puterea diavolului. La fel, Hristos aduce lumii dezrobirea. El, și numai El, inspiră lumii puterea de trezire la viaţă, de luptă împotriva tiraniei iadului.

„Crezi că pot face aceasta?” – i-a zis îndureratului părinte; „credeţi că pot să fac aceasta?”, spune fiecărui om. La răspunsul „cred, Doamne, ajută necredinţei mele”, a intervenit puterea miraculoasă; aceluiași răspuns dat de omul zilelor noastre îi urmează o similară acţiune de regenerare sufletească.

Credinţa în Hristos și puterea Lui mântuitoare este deci singurul mijloc eficace împotriva răului care stăpânește în lume. Iată adevărul adânc, exprimat simbolic de minunea vindecării lunaticului, înregistrată de toţi sinopticii. Iată adevărul de care trebuie să se pătrundă omul în năzuinţa lui spre o viaţă mai bună. Fără credinţa în Hristos și consecinţele firești care decurg din ea, nu este libertate sufletească, nu este sănătate internă și nu este fericire. Orice alt drum, alături de cel al credinţei în Hristos, nu duce spre cer, spre Dumnezeu și bunurile ce El singur ni le poate da.

