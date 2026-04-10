Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Vinerea Mare: Tăcerea Crucii și victoria iubirii

Vorbe de înțelepciune

Vinerea Mare este ziua marii tăceri, ziua în care pământul s-a cutremurat și soarele s-a întunecat văzându-L pe Făcătorul lumii răstignit între doi tâlhari. Nu este doar o zi de doliu, ci este momentul în care dragostea lui Dumnezeu atinge apogeul: El moare pentru ca noi să trăim.

Momentul central este Răstignirea. Privind spre Cruce, vedem nu un eșec, ci o îmbrățișare cosmică. Hristos Își întinde mâinile pe lemn pentru a uni cerul cu pământul și pe om cu Dumnezeu. Este ziua în care blestemul devine binecuvântare și moartea devine cale spre viață. Slujba Prohodului, pe care o cântăm în această seară, nu este un simplu prohod de îngropare, ci este un imn de biruință, un cântec de leagăn pentru Cel care Se pregătește să zdrobească porțile iadului.

Sfântul Isaac Sirul spunea că „dragostea lui Dumnezeu este mai tare decât moartea” și că singurul mod în care putem înțelege Crucea este prin ochii iubirii care se dăruiește total, fără rest. Părintele Mitropolit Andrei ne învață că fiecare dintre noi își poartă propria cruce, dar că, din momentul în care Hristos a urcat pe Golgota, nicio suferință nu mai este singură. Crucea noastră, unită cu a Lui, devine scară către cer. Înaltpreasfințitul ne îndeamnă să nu fugim de greutățile vieții, ci să le transformăm în rugăciune, știind că după Vinerea Mare urmează, negreșit, Învierea.

Pentru omul contemporan, Vinerea Mare este o lecție despre cum să înfruntăm suferința și eșecul. Fugim de durere, o mascăm prin divertisment sau o negăm, dar Crucea ne învață că drumul spre lumină trece prin acceptarea rănilor noastre. Învățătura zilei este despre puterea de a ierta chiar și atunci când ești rănit, exact așa cum Hristos a iertat pe cruce. Într-o lume dominată de resentiment și de dorința de revanșă, tăcerea și iertarea de pe Golgota sunt singurele care pot vindeca o societate dezbinată. Astăzi suntem chemați să stăm lângă mormântul Domnului cu nădejde, învățând că nicio noapte nu este atât de lungă încât soarele să nu poată răsări din nou.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Joia Mare: Taina iubirii care se jertfește

Ne aflăm în pragul celei mai dense zile din punct de vedere spiritual din întreaga perioadă a Triodului. Joia Mare nu este doar o zi de amintire istorică, ci este ziua în care Hristos întemeiază inima Bisericii: Sfânta Liturghie. Patru momente mari definesc această...

Miercurea Mare – Mirul iubirii și vânzarea inimii

Miercurea Mare ne așază în față un contrast sfâșietor, care definește drama libertății umane. Pe de o parte o avem pe femeia păcătoasă care varsă mir de mare preț pe capul Mântuitorului, spălându-I picioarele cu lacrimile ei, iar pe de altă parte îl avem pe Iuda,...

Marțea Mare – Vegherea inimii și untdelemnul credinței

Ne aflăm în cea de-a doua zi a Săptămânii Mari, o zi în care timpul pare să curgă altfel, invitându-ne la trezvie. Pilda centrală a acestei zile este cea a celor zece fecioare, o istorisire despre așteptare, despre înțelepciune și despre acel untdelemn care nu se...

Lunea Mare – Ziua cercetării inimii

Bun găsit, dragi ascultători. Am pășit pe pragul celei mai sfinte săptămâni din an, un timp al tăcerii care vorbește și al durerii care tămăduiește. Astăzi, în Lunea Mare, Biserica ne pune în fața ochilor sufletești o imagine tulburătoare: cea a smochinului neroditor...