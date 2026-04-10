Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Vinerea Sfintelor Pătimiri – taina Crucii și a jertfei mântuitoare

de | apr. 10, 2026 | Călătorind cu Hristos pe drumul Crucii

În Sfânta și Marea zi de Vineri, Sfinții Părinți au rânduit spre prăznuire dumnezeieștile, mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos: judecata nedreaptă, batjocorirea, răstignirea pe Cruce și moartea cea de viață făcătoare, prin care s-a săvârșit mântuirea lumii.

În cadrul emisiunii, ne-am oprit cu luare-aminte asupra tainei Crucii și a jertfei răscumpărătoare, stăruind asupra înțelesurilor adânci ale pătimirii Domnului, ca descoperire deplină a iubirii dumnezeiești și ca temei al împăcării omului cu Dumnezeu, precum și asupra chemării fiecăruia la asumarea propriei cruci, în vederea dobândirii comuniunii reale cu Hristos Cel răstignit și înviat.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Loading
/