Vinerea Sfintelor Pătimiri – taina Crucii și a jertfei mântuitoare

În Sfânta și Marea zi de Vineri, Sfinții Părinți au rânduit spre prăznuire dumnezeieștile, mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos: judecata nedreaptă, batjocorirea, răstignirea pe Cruce și moartea cea de viață făcătoare, prin care s-a săvârșit mântuirea lumii.

În cadrul emisiunii, ne-am oprit cu luare-aminte asupra tainei Crucii și a jertfei răscumpărătoare, stăruind asupra înțelesurilor adânci ale pătimirii Domnului, ca descoperire deplină a iubirii dumnezeiești și ca temei al împăcării omului cu Dumnezeu, precum și asupra chemării fiecăruia la asumarea propriei cruci, în vederea dobândirii comuniunii reale cu Hristos Cel răstignit și înviat.