Vizită de curtoazie la Cluj: Ambasadorul Israelului s-a întâlnit cu PS Samuel Bistrițeanul

Joi, 20 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a primit vizita Excelenței Sale domnul dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România.

Excelența Sa, aflat pentru prima dată la Cluj-Napoca și având origini românești, ambii părinți fiind născuți în zona Moldovei, s-a arătat impresionat de frumusețea orașului și de deschiderea comunității.

În cadrul întrevederii, Preasfințitul Părinte Samuel a apreciat bogata activitate diplomatică a ambasadorului, subliniind relațiile foarte bune dintre Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și agențiile de turism din Israel. Un exemplu elocvent îl reprezintă pelerinajele organizate în Țara Sfântă prin intermediul Centrului de Pelerinaje „Renașterea” al Arhiepiscopiei Clujului.

Domnul Ambasador dr. Lior Ben Dor a încurajat credincioșii români să viziteze Locurile Sfinte, evidențiind climatul de stabilitate care permite reluarea în condiții bune a pelerinajelor, precum și importanța contactului direct cu istoria biblică.

În cadrul discuțiilor, Preasfinția Sa a evocat, cu emoție, o amintire din copilărie, când asculta emisiunea radiofonică „Kol Israel”, care se încheia întotdeauna cu mesajul: „Bună seara din Ierusalim!”.

La final, ierarhul i-a mulțumit Excelenței Sale pentru vizită și i-a urat succes în misiunea diplomatică la București, asigurându-l de toată deschiderea pentru întrevederi ulterioare. În semn de prețuire, i-a oferit volumul „Istoria Reședinței Mitropolitane Ortodoxe Române din Cluj-Napoca”, publicat la Editura Renașterea.

Foto și text: Marian Șomlea