Vizită pe șantierul de restaurare al Bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu

În după-amiaza zilei de duminică, 16 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vizitat șantierul de restaurare al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Lujerdiu (Biserica lui Mihai Viteazul), ctitorită de Mihai Viteazul în jurul anului 1600. Acest monument istoric, ridicat la sfârșitul secolului al XVI-lea, în stil gotic, construit din piatră și având formă de navă, se numără, după cum arată istoricii, printre cele doar patru ctitorii transilvănene ale marelui voievod.

În vara anului viitor se vor împlini 425 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, domnitorul care a înfăptuit prima unire a celor trei Țări Românești. În acest context, comunitatea parohială, păstorită de preotul Cornel Baciu, împreună cu o echipă de oameni pasionați de istorie, își dorește ca biserica din Lujerdiu să fie readusă în rândul monumentelor valoroase ale patrimoniului național.

Lucrările de restaurare au fost demarate în anul 2021. De atunci, s-au făcut eforturi substanțiale pentru redarea stabilității și a frumuseții lăcașului. Au fost încheiate etapele de documentare, studiile geologice și arheologice, iar biserica a fost literalmente salvată de la prăbușire prin consolidarea fundației și a terenului de sub edificiu. A urmat consolidarea pereților și retencuirea exterioară cu tencuială tradițională pe bază de var, potrivită unui monument istoric. De asemenea, acoperișul a fost refăcut în întregime, învelitoarea veche din tablă zincată fiind înlocuită cu tablă de cupru.

Proiectul este coordonat, în mod voluntar și cu multă dăruire, de Mihai Ursache și Ionuț Cătălin Croitoru, care subliniază că restaurarea unei ctitorii voievodale presupune un efort îndelungat, susținut atât de specialiști, cât și de credincioși și donatori.

În sprijinul lucrărilor au fost organizate campanii și evenimente caritabile, între care se numără și spectacolul folcloric „Salvăm biserica lui Mihai Viteazul!”. Cu toate acestea, pentru continuarea lucrărilor este încă nevoie de sprijin financiar. Mai multe detalii pe pagina dedicată proiectului: Biserica lui Mihai.

Cei care doresc să susțină în continuare acest proiect sunt invitați să contribuie prin donații în conturile Parohiei Ortodoxe Lujerdiu:

RON: RO68BTRLRONCRT0589617201

EURO: RO18BTRLEURCRT0589617201

USD: RO22BTRLUSDCRT058961720

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului