„Voi purta mereu cu mândrie cămeșa tradițională românească.”| interviu cu Dl Flavius Milășan, Directorul Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca din Cluj-Napoca

Flavius Milășan, directorul Casei de Cultură „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca: „Trebuie să fim curajoși în a promova cultura tradițională a poporului român.”

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca rămâne un veritabil bastion al tradiției și al valorilor românești. Invitat în cadrul emisiunii „Interviul săptămânii”, directorul instituției, domnul Flavius Milășan a vorbit cu pasiune despre dragostea sa pentru tradiția populară românească și despre misiunea instituției pe care o conduce de a o face cunoscută în țară și pe toate meridianele lumii, dar și de a-și îndeplini rolul educațional în ceea ce privește tânăra generație.

„Port cu mândrie cămeșa populară și o voi purta mereu, pentru că ea reprezintă identitatea noastră și legătura cu rădăcinile acestui popor”, a declarat domnul Flavius Milășan, subliniind faptul că folclorul românesc este o comoară care merită respectată și transmisă mai departe.

Ambasadori ai culturii românești în lume

Prin activitatea sa, domnul Flavius Milășan a promovat constant cultura populară românească în țări cu deschidere către diversitate culturală — Japonia, Mexic, Columbia și în spațiul țărilor arabe. Acolo, dansurile, cântecele și portul tradițional românesc au fost primite cu entuziasm, demonstrând că frumusețea autenticității depășește orice graniță.

Simbolul Casei de Cultură a Studenților, formația de dansuri populare „Mărțișorul”, rămâne un adevărat ambasador al culturii românești, purtând cu demnitate numele României în lume și oferind publicului internațional spectacole de o sensibilitate aparte.

Cultura – un domeniu care are nevoie de sprijin

Totodată, directorul Casei de Cultură a Studenților clujene a atras atenția asupra subfinanțării domeniului cultural, afirmând că în prezent nu se acordă suficientă importanță și promovare valorilor autentice.

„Trebuie să fim alături de tot ce înseamnă cultură, să fim fascinați de folclorul românesc și curajoși în a-l promova”, a subliniat directorul instituției.

Proiecte de suflet pentru publicul clujean

Printre proiectele recente derulate de instituție se numără și lansarea albumului „Cântece patriotice de ieri și de azi”, un eveniment de excepție realizat alături de Corala „Voci Transilvane” a Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, dirijată de maestrul Adrian-Nicolae Corojan, în colaborare cu Muzica Militară a Diviziei a 4-a Infanterie „Gemina”, sub bagheta dirijorului Daniel-Florin Munteanu.

Prin astfel de inițiative, Casa de Cultură își reafirmă rolul de promotor al tradiției, patriotismului și valorilor autentice românești, menținând vie flacăra identității naționale în rândul tinerilor și al comunității clujene.