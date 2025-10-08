Volumul comemorativ „«Iubirea ta mi te-a făcut minune…» In memoriam Episcop Vasile Flueraş 1948-2021”

„Bunul și jertfelnicul nostru Episcop Vasile a plecat în eternitate și știm că plecarea lui a adus multă tristeţe în inimile creștinilor din Eparhie. Preasfinţitul Vasile, la vremea potrivită, a ascultat glasul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: «Nu tu m-ai ales pe Mine, ci Eu te-am ales pe tine și te-am rânduit să mergi și roadă să aduci și roada ta să rămână» (cf. Ioan 15, 16). Roada Vlădicului Vasile a rămas. I-a primit pe toţi și i-a iubit pe toţi. S-a rugat pentru toţi și le-a purtat sarcinile tuturor. A fost un om foarte credincios și smerit. A fost milostiv, plin de milă cu toţi săracii și necăjiţii. Încă două calităţi aș mai sublinia: Vlădica Vasile a dus o viaţă curată și sfântă, așa cum, pe bună dreptate, cineva într-o sintagmă spunea că în preajma lui simţeai că adie zefirul sfinţeniei.” (Mitropolitul Andrei al Clujului)