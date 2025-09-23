Volumul „Părintele Prof. Dr. Vasile Sava – un canonist al renașterii ortodoxiei clujene”, lansat la FICT, cu participarea ÎPS Părinte Andrei

Editura Renașterea va lansa volumul „Părintele Prof. Dr. Vasile Sava – Un canonist al renașterii ortodoxiei clujene”, semnat de Pr. Lect. Dr. Răzvan Perșa, în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT). Evenimentul va avea loc vineri, 26 septembrie 2025, de la ora 10:00, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

La lansare vor lua cuvântul:

ÎPS Părinte Andrei , Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,

, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Dr. Paul Ersilian Roșca ,

, Pr. Lect. Dr. Răzvan Perșa , autorul volumului,

, autorul volumului, Moderator: Pr. Cătălin Pălimaru, directorul Editurii „Renașterea”.

Cartea readuce în atenția publicului figura Părintelui Profesor Vasile Sava (1885–1948), o personalitate marcantă a vieții bisericești clujene din perioada interbelică. Împreună cu episcopul Nicolae Ivan, el a contribuit decisiv la consolidarea reînființatei Episcopii a Vadului, Feleacului și Clujului, implicându-se activ în edificarea Catedralei Ortodoxe din Cluj. În calitate de consilier eparhial și mai apoi de vicar administrativ, a avut un rol esențial în organizarea vieții bisericești locale.

Profesor de Drept canonic la Academia Teologică din Cluj între anii 1924 și 1948, părintele Vasile Sava a format generații întregi de teologi, însă treptat numele său a fost dat uitării. Lucrarea părintelui Răzvan Perșa, apărută în colecția „Ortodoxia românească a secolului XX”, recuperează cu migală și acribie memoria acestui mare canonist, restituindu-i locul pe care îl merită în istoria teologiei clujene.

În prefața volumului, Pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu subliniază importanța redescoperirii acestei figuri:

„Între anii 1924 și 1948, disciplina Dreptului canonic a fost predată la Academia Teologică Ortodoxă din Cluj de către Părintele Dr. Vasile Sava, o figură remarcabilă a teologiei ortodoxe și a dreptului canonic în România interbelică. Cartea se constituie într-o contribuție de o valoare deosebită pentru domeniul teologiei ortodoxe și al studiilor istorice și canonice românești (…). Lucrarea reușește să îl prezinte pe Vasile Sava nu doar ca teoretician și practician al dreptului bisericesc, ci și ca pe un model de dedicare și devotament față de Biserica Ortodoxă, al cărei destin a fost marcat profund de activitatea sa.”

Această lansare se înscrie în programul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, desfășurat între 24 și 28 septembrie 2025, sub genericul „Construim viitorul prin cultură”. Timp de cinci zile, Piața Unirii din Cluj-Napoca devine o adevărată capitală a cărții, găzduind lansări, dialoguri culturale, întâlniri cu autori români și străini, conferințe și momente artistice.