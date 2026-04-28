Voluntariatul pentru cei marginalizați ca expresie a iubirii aproapelui – incluziunea care prinde rădăcini în inimile noastre

Într-un context educațional în care valorile autentice sunt tot mai necesare, un exemplu de implicare profundă și responsabilă este oferit de echipa de voluntare formată din Antonia Ghițe, Briana Mureșan și Alexandra Crișan, eleve ale Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, coordonate de doamnele profesoare Ionița Timiș și Antonela Macarie. Prin sensibilitatea lor, prin disponibilitatea de a înțelege suferința celuilalt și prin transformarea ideilor în acțiuni concrete, aceste tinere devin un model inspirațional pentru alți elevi, demonstrând că voluntariatul poate fi o veritabilă școală a caracterului.

Proiectul „Caravana incluziunii socio-educaționale” se conturează ca o inițiativă complexă, în care dimensiunea pedagogică, cea psihologică și cea spirituală se completează reciproc. Voluntariatul este privit nu doar ca implicare civică, ci ca o formă autentică de iubire a aproapelui, o deschidere sinceră către cei aflați în dificultate și o asumare conștientă a responsabilității față de comunitate.

Desfășurat pe o perioadă de șase luni, proiectul a urmărit promovarea incluziunii socio-educaționale prin activități nonformale centrate pe joc, poveste și teatru. Aproximativ 1100 de beneficiari – copii și tineri proveniți din medii vulnerabile – au fost implicați în acest demers: elevi din școli defavorizate, copii de etnie romă, copii cu cerințe educaționale speciale sau deficiențe de vedere, copii din centre de plasament, dar și tineri din Centrul Educativ Buziaș și Penitenciarul Gherla. Un rol important l-au avut și copiii români din diaspora, aflați adesea într-un echilibru fragil între identitatea de origine și cea a societății în care trăiesc.

Un element central al proiectului îl constituie atenția acordată relației dintre părinți și copii. În multe situații, excluziunea nu se manifestă doar la nivel social, ci și în interiorul familiei, prin lipsa dialogului și a conexiunii emoționale. Pentru a răspunde acestei nevoi, au fost organizate sesiuni de coaching parental în trei parohii clujene, susținute de un psiholog împreună cu echipa de proiect. Aceste întâlniri au oferit părinților ocazia de a reflecta asupra rolului lor, de a învăța să comunice mai eficient și de a construi relații bazate pe încredere și sprijin emoțional.

Dimensiunea spirituală a fost consolidată prin implicarea Bisericii în activitățile proiectului. La Centrul Educativ Buziaș, părintele Ioan Emilian Raza a oferit sprijin duhovnicesc tinerilor privați de libertate, contribuind la procesul lor de reflecție și transformare interioară. În același timp, activitățile online destinate copiilor din diaspora au fost susținute de preoți și cateheți din parohiile românești din străinătate, care au facilitat participarea și au întărit legătura acestora cu valorile identitare.

Proiectul a fost structurat în trei direcții principale: Caravana jocurilor, orientată spre dezvoltarea relațiilor de grup și a cooperării; Caravana poveștilor, care a utilizat poveștile terapeutice pentru dezvoltarea empatiei și a autocunoașterii; și Caravana teatrului, care a valorificat expresia artistică pentru înțelegerea și depășirea situațiilor de excluziune. Prin aceste activități, participanții au avut ocazia să se exprime liber, să colaboreze și să își descopere propriul potențial.

Rezultatele proiectului au fost vizibile atât la nivel cantitativ, cât și calitativ. Participanții au demonstrat o mai bună capacitate de comunicare, o creștere a empatiei și o deschidere mai mare către diversitate. În același timp, voluntarii implicați și-au dezvoltat competențe esențiale pentru viitoarea lor carieră didactică, devenind promotori ai incluziunii și ai valorilor umane autentice.

Impactul emoțional al activităților a fost profund, în special în mediile vulnerabile. Copiii au experimentat sentimentul de apartenență, tinerii au redescoperit speranța, iar părinții au înțeles mai bine importanța prezenței lor în viața copiilor. Astfel, proiectul a contribuit nu doar la educația formală, ci și la formarea unei comunități mai unite și mai conștiente de nevoile celor din jur.

Recunoașterea acestui efort a venit prin obținerea Locului I la etapa națională a concursului de voluntariat de la Sucevița, cu proiectul „Sufletul pridvorului – speranță și faptă bună”, o confirmare a valorii și relevanței activităților desfășurate.

Într-o societate în care tendințele individualiste sunt tot mai accentuate, acest proiect reamintește că adevărata educație înseamnă formarea omului în integralitatea sa. Prin exemplul acestor tinere voluntare, devine evident că fiecare gest de bunătate poate avea un impact profund, iar voluntariatul rămâne una dintre cele mai autentice căi prin care iubirea aproapelui devine realitate.

Ionița Timiș, Antonela Macarie – prof. coordonatori Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca

Antonia Ghițe, Briana Mureșan, Alexandra Crișan – voluntari

