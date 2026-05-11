Workshop la Teologia clujeană: Nevoile pacientului terminal, analizate de părintele Bogdan Chiorean

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” găzduiește miercuri, 13 mai, workshopul intitulat „Nevoi reale și nevoi aparente în îngrijirea pacientului terminal”. Evenimentul face parte din programul „UBB Alumni Days 2026”.

Întâlnirea va fi susținută de pr. dr. Bogdan Chiorean, desemnat anul acesta laureat al Facultății de Teologie Ortodoxă, ca recunoaștere pentru parcursul său profesional și activitatea intensă în domeniul îngrijirii paliative.

Workshopul își propune să exploreze dimensiunile complexe ale asistenței pacienților aflați în stadii terminale, punând față în față necesitățile medicale și spirituale cu așteptările pacienților și ale familiilor acestora.

Evenimentul se va desfășura începând cu ora 10:00, în Sala 212 a facultății situate pe strada Episcop Nicolae Ivan din Cluj-Napoca.