Workshop și concurs de frumuseţe la cai, ponei şi asini

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca anunță organizarea, prin Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, în data de 9 mai 2026, de la ora 10.00, a unui eveniment dedicat cabalinelor, care va include prezentări ale specialiștilor invitați, precum și un inedit concurs de frumusețe la cai, ponei și asini.

Vor fi prezentate participanților circa 15 exemplare cabaline din rasele Friziana, Semigreu românesc, Sânge rece de Ungaria, Ardeneză și Lipițană, cărora li se alătură patru exemplare de ponei și asini.

Jurizarea va fi facută de către specialiști în domeniu, care vor evalua cabalinele din punct de vedere fenotipic, al conformației și constituției corporale, în timpul plimbării la mână, în mers la pas și la trap. Prezentările vor avea loc în proximitatea Aulei Magna ”Mihai Șerban”, cu rasele ușoare și poneii pe peluza din fața clădirii, iar rasele grele pe cea din spatele acesteia.

La eveniment vor lua parte cadre didactice și studenți de la mai multe facultăți din cadrul USAMV Cluj-Napoca, precum și peste 100 de elevi de la trei licee tehnologice: Liceul ”Ioan Ossian” Șimleul Silvaniei, Liceul Tehnologic cu profil agricol Bistrița și Liceul Tehnologic Tarna Mare.

Programul evenimentului include prezentările speakerilor, în Amfiteatrul Roșu, între orele 10.00 – 12.00, după care va avea loc concursul cabalinelor. Speakerii invitați vor avea următoarele prezentări:

Neselan Georgiana, Herghelia Sâmbăta de Jos: Arhetipul calului baroc – dinamica între istorie. utilitate și spectacol;

Mugur Pop, antreprenor: De la cal de cavalerie la calul de agrement;

Adrian Popescu, antreprenor: Pregătirea și prezentarea din punct de vedere estetic a calului în cadrul manifestărilor ecvestre;

Eva Lazar, medic veterinar: Frumusețea cailor dincolo de aparențe.

Evenimentul este organizat de către Conf. dr. Zamfir Marchiș, din cadrul Departamentului II Ştiinţe Tehnologice (FZB), fiind deschis și publicului larg, care se va putea bucura de o zi dedicată eleganței și îngrijirii cabalinelor.