Zece ani de slujire și construcție în Parohia Petea – bilanțul unei misiuni încununate cu binecuvântare arhierească

Sâmbătă, 30 august 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Petea, Protopopiatul Ortodox Cluj I. Vizita arhierească a marcat o zi cu profundă încărcătură spirituală și simbolică pentru comunitatea parohială, fiind încununarea unui deceniu de slujire, jertfă și construcție.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, a sfințit clopotul noii biserici aflate în construcție, altarul de vară și cele două troițe amplasate recent în curtea lăcașului de cult. Slujba a fost urmată de un moment comemorativ, în cadrul căruia a fost oficiată și slujba Parastasului pentru ctitorul Mândrușcă Ioan și soția sa, Maria.

Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Dumitru Boca, Vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Arhid. Claudiu Grama, Consilier eparhial de misiune și protocol, Pr. Dan Hognogi, Protopopul de Cluj I, alături de preoți din parohiile învecinate.

Preotul paroh Vasile-Sandu Pugna a fost hirotonit diacon în 6 ianuarie 2015 și preot în 11 ianuarie, iar începând cu 1 februarie același an, a fost instalat în Parohia Petea, cu filia Legii. Încă de la începutul slujirii sale, părintele a demarat o amplă activitate pastorală și administrativă, reușind să apropie credincioșii de viața Bisericii și să întărească spiritul comunitar. Un accent deosebit a fost pus pe refacerea relațiilor cu membrii comunității greco-catolice, ceea ce a dus, de-a lungul anilor, la o colaborare firească și la susținere reciprocă, inclusiv în ceea ce privește contribuțiile materiale pentru proiectele parohiale.

Pe plan administrativ, primele lucrări au vizat reabilitarea casei parohiale, care a fost resfințită în 2015, moment în care preotul a primit și distincția de sachelar. Ulterior, între anii 2016 și 2019, la biserica din filia Legii au fost executate ample lucrări de modernizare: dotarea cu centrală termică, automatizarea clopotelor, reamenajarea completă a exteriorului, construirea altarului de vară, pavarea curții, achiziționarea de materiale cu destinație liturgică și schimbarea iconostasului. Tot atunci a fost renovat și grupul sanitar și s-au montat geamuri termopan la turlă.

În 2019, în urma sfințirii altarului de vară și a tuturor lucrărilor menționate, părintele Pugna a fost ridicat la rangul de iconom. În același an, credinciosul Ioan Mândrușcă a donat parohiei un teren de 921 mp, pe care s-a început construcția noii biserici. Lucrările au fost demarate în vara anului 2021, după obținerea tuturor avizelor și după o etapă intensă de pregătire a terenului. Până în vara acestui an, construcția ajunsese la nivelul acoperișului.

În paralel, parohia a continuat să se dezvolte. Între 2023 și 2024, casa parohială a fost consolidată prin lucrări de subzidire, s-a construit o anexă care cuprinde biroul parohial și centrala termică, iar acoperișul a fost înlocuit. Anul 2025 a adus achiziționarea clopotului pentru noua biserică, finalizarea altarului de vară și amenajarea terenului din jurul lăcașului, inclusiv turnarea unei alei și a unui podeț de acces. În aceeași perioadă, s-a început renovarea exterioară a casei parohiale.

Pentru întreaga activitate desfășurată în cei zece ani de slujire, preotul Vasile-Sandu Pugna a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. În semn de apreciere față de implicarea comunității și a autorităților locale în susținerea proiectelor parohiale, au fost acordate și distincții onorifice unor binefăcători, între care s-a numărat și primarul comunei Palatca, Ioan Huldușan, căruia i-a fost conferit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni.

