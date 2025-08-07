Radio Renașterea

Actualitatea religioasă

Zi de doliu național pentru fostul președinte, Ion Iliescu. Slujba înmormântării va fi oficiată de PS Timotei Prahoveanul

de | aug. 7, 2025

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înhumat joi cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, slujba de înmormântare fiind oficiată de PS Timotei Prahoveanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Slujba înmormântării va fi oficiată la Biserica din incinta complexului Cotroceni, cu hramul Sfinții Serghie și Vah.

La finalul slujbei, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Național, iar cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Cortegiul funerar al fostului președinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

Zi de doliu național

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun și va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe, în care a remarcat respectul pe care fostul președinte l-a avut față de Biserica Ortodoxă Română.

Foto credit: Agerpres

