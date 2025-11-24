Zi de prăznuire la Parohia Fundătura: Hramul bisericii și un deceniu de pastorație a preotului Alexandru Man

Duminică, 23 noiembrie 2025, în Duminica a 26-a după Rusalii, Parohia Fundătura din Protopopiatul Gherla a trăit o sărbătoare deosebită. Comunitatea l-a primit în mijlocul ei pe Arhimandritul Dumitru Cobzaru, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, venit aici cu prilejul hramului bisericii – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului –, dar și pentru a marca împlinirea a zece ani de când părintele Alexandru Man a fost instalat la această parohie.

De la ora 10:00, în biserica satului a fost oficiată Sfânta Liturghie, la care au slujit, alături de arhim. Dumitru Cobzaru, pr. Paul Isip, protopopul de Gherla, protos. Iacob Rus, starețul Mănăstirii „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Băișoara, arhid. Dan Grigore Văscu, directorul Radio Renașterea, precum și alți preoți invitați.

Atmosfera liturgică a fost înfrumusețată de răspunsurile date de grupul vocal „Theotokos” din Cluj-Napoca, dirijat de Silviu Bălan, iar la momentul împărtășirii credincioșilor au fost interpretate pricesne de Elena-Dumitra Goga, Maria Trifan și Laura Morari.

În predica rostită, arhim. Dumitru Cobzaru a vorbit despre taina Intrării în Biserică a Maicii Domnului ca moment al pregătirii pentru „plinirea vremii”, atunci când Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria. Părintele a subliniat că această pregătire nu s-a rezumat doar la darul primit de Maica Domnului, ci a fost lucrarea ei lăuntrică, o lucrare a inimii: „O inimă curată nu înseamnă un lucru dat, un lucru care ți s-a oferit și pe care îl poți păstra intact. O inimă curată înseamnă să lucrezi în așa fel, să ai în inima ta loc doar pentru ceea ce te zidește, te împlinește, doar ceea ce împlinește planul lui Dumnezeu”.

Arhimandritul Dumitru a arătat că adevărata feciorie este mai întâi o stare a inimii, nu doar o realitate trupească: „Important e să fii fecioresc cu inima, pentru că putem să ne păstrăm trupul neîntinat, dar inima – mai greu. Inima se leagă de lucruri care ne plac sau nu ne plac, iubește, și nu întotdeauna dragostea pe care o alege este cea adevărată”. De aceea, Maica Domnului a devenit „pământul neprihănit” pregătit să-L cuprindă pe Hristos, fiind curată atât cu inima, cât și cu trupul.

Părintele Exarh a vorbit apoi despre responsabilitatea formării copiilor și tinerilor, arătând că pentru ca cei mici să dobândească „o inimă curată, un trup neprihănit și înțelepciune”, este nevoie de lucrarea împreună a familiei, școlii și Bisericii: „Familia nu este numai tradițională, dragii mei. Familia este sfântă, pentru că a fost instituită de Însuși Dumnezeu cel Sfânt”.

El a atras atenția asupra presiunilor la care este supusă familia în lumea contemporană și asupra instabilității sistemului de învățământ, care prin schimbările repetate afectează formarea copiilor: „Cum poți să faci școală când nu există continuitate și consecvență, când există incertitudine permanentă? Noi îi trimitem pe copiii noștri la școli bune, dar nu știm dacă sistemul actual îi poate clădi așa cum se cuvine”.

În acest context, Biserica rămâne ultimul sprijin statornic: „Nici porțile iadului nu o vor birui”. Arhimandritul a îndemnat ca familia, școala și Biserica să rămână unite pentru binele copiilor: „Să devenim mai puternici și să facem ceea ce trebuie pentru educația lor, ca ei să aibă nu doar cunoștințe, ci și înțelepciune”.

La finalul slujbei, pr. Paul Isip, protopopul Gherlei, a evocat principalele momente din evoluția comunității parohiale, subliniind că, încă din primii ani ai păstoririi, părintele Alexandru Man s-a implicat în viața satului cu dăruire și statornicie. În decembrie 2019, cu prilejul împlinirii a 750 de ani de la prima atestare documentară a localității, parohia a tipărit monografia satului, un volum care surprinde istoria și identitatea comunității. De asemenea, în ultimul deceniu, biserica a trecut prin ample lucrări de renovare și înfrumusețare, atât la interior, cât și la exterior, fiind împodobită și cu un nou iconostas. Încununarea acestor eforturi a fost resfințirea locașului de cult în 5 noiembrie 2023, de către Preasfințitul Părinte Benedict, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

În plan educativ și catehetic, părintele paroh, împreună cu preoteasa Maria-Manuela Man, desfășoară constant activități dedicate copiilor și tinerilor, contribuind la formarea lor spirituală.

După prezentarea acestor realizări, au rostit mesaje de felicitare primarul comunei Iclod, Emil Ioan Pîrțoc, precum și primul epitrop al parohiei, care a vorbit în numele Consiliului Parohial și al întregii comunități, exprimând recunoștința credincioșilor pentru grija și implicarea părintelui Alexandru Man în viața satului.

În încheiere, părintele Alexandru Man a mulțumit părintelui Arhim. Dumitru Cobzaru și celorlalți slujitori pentru împreuna-slujire, iar credincioșilor pentru dragostea și încrederea lor.

Sărbătoarea s-a încheiat într-o atmosferă luminoasă: copiii parohiei, pregătiți chiar de părintele paroh, au susținut un scurt concert de pricesne și colinde, încântând întreaga asistență.

Foto: Dumitru Cucura

Mai multe fotografii AICI.