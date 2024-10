Zilele Artei Bizantine – Ediția a XX-a, 2024

Simpozionul „Zilele Artei Bizantine”, ajuns la ediția a XX-a, se va desfășura în perioada 9 – 12 octombrie 2024, la Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat tuturor pasionaților de artă și cultură bizantină, propunându-și totodată să trezească entuziasmul frumosului în sufletele fiecărei persoane. „Zilele Artei Bizantine” este o manifestare culturală ce a luat naștere în anul 2004 și, de atunci, se desfășoară anual, având ca organizatori Grupul „Sfântul Ioan Damaschin” coordonat de Lect. Univ. Dr. Sorin Albu și, recent, Academia de Arte și Studii Bizantine din Cluj Napoca.

Ediția a XX-a va debuta cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată la Catedrala Mitropolitană din Cluj – Napoca, începând cu ora 8. Răspunsurile la strană vor fi oferite de domnul Prof. Univ. Dr. Protopsalt Grigorios Anastasiou și Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Academiei de Arte și Studii Bizantine, condus de Lect. Univ. Dr. Protopsalt Sorin Albu.

În seara aceleiași zile, de la ora 18, se va oficia slujba vecerniei în biserica parohiei Gheorgheni (com. Feleacu, jud. Cluj). Aceasta reprezintă un edificiu restaurat de curând în duh bizantin, dar care se încadrează perfect în tiparele unei biserici istorice tipic transilvănene. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de aceași membrii ai stranei prezenți și în dimineața zilei, adică domnul Prof. Univ. Dr. Protopsalt Grigorios Anastasiou și Corul „Sfântul Ioan Damaschin”.

Cea de-a doua zi a evenimentului aduce în atenția publicului larg două manifestări aparte. În prima parte a zilei, va avea loc o sesiune inedită de comunicări științifice, în cadrul Casei Matei, a Universității de Artă și Design (Locație: str. Matei Corvin nr. 6, Piațeta Casa Matei, Cluj – Napoca), în care se vor dezbate diverse subiecte de interes, după cum urmează. Începând cu orele 9, „Influența teoriei politice bizantine asupra creației psaltice din secolele XIV și XV” reprezintă titlul dezbaterii susținute de domnul Prof. Univ. Dr. GRIGORIOS ANASTASIOU, directorul Institutului de Muzicologie Bizantină al Bisericii Greciei. „Tradiția bizantină ca inspirație.

Întâlniri între artă, istorie și etnografie” reprezintă subiectul pe care îl va aborda domnul Dr. TUDOR SĂLĂGEAN, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, în cadrul dezbaterii sale. Doamna muzeograf dr. ANA DUMITRAN, director al Museikon, parte a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia va susține dezbaterea cu tema „Pictorul transilvănean Stan din Rășinari și provocările artistice ale generației sale”. „Între tradiție și modernitate. Icoane și iconari în România” va fi tema inedită pe care o va dezbate doamna Prof. ELENA ENE DRĂGHICI-VASILESCU, FRHistS, Faculty of History and Wolfson College, University of Oxford. În continuare, de la ora 12:00, vor urma alte dezbateri având următoarele titluri: „Tezaurul muzical Putnean în preocupările cercetătorilor români”, Prof. Univ. Dr. Habil. Elena Chircev, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”; „Biserica în cruce greacă înscrisă, o cercetare hierotopică a performativității spațiului interior”, Arhitect Dr. CĂLIN CHIFĂR; „Recuperarea tradiției bizantine prin școala de iconografie și muzică psaltică din Cluj și reînnoirea imnografiei românești în calea veche bizantină”, dezbatere susținută de domnul Lect. Univ. Dr. SORIN ALBU, Universitatea de Artă și Design Cluj Napoca, ILIE RAREȘ CÂMPEAN, Imnograf, Muzeograf, Memorialul Gherla, și GHEORGHE CĂLBUREAN, iconograf; „Urmele Bizanțului în pictura murală din bisericile de lemn din Țara Lăpușului” reprezintă tema dezbaterii pe care o va

susține doamna Dr. ANCUȚA ȚENTER, Cercetător științific CSIII, UBB Cluj Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Centrul Pentru Cercetări Aplicate de Mediu (CERAM), Laborator de Încercări Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC), împreună cu IULIA SANDU, student, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie și PATRICIA SĂSĂRAN, curator muzeu (custode) al Protopopiatului Lăpuș, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.

Cea de-a doua parte a zilei va fi marcată de vernisajul expoziției de artă bizantină intitulată „Bizanț după Bizanț: Theoria kai Praxis”. Vernisajul va avea loc la Muzeului Etnografic al Transilvaniei (str. Memorandumului nr. 21, Cluj-Napoca), începând cu ora 17. Cei prezenți vor putea admira lucrări realizate în tehnica mozaicului, al-frescco, manuscris, icoană pe panou de lemn. Încheierea serii va fi marcată de lansarea volumului „Eortodromion sau Tâlcuire la canoanele sărbătorilor împărătești” a Sfântului Nicodim Aghioritul, traducere de Ilie Stănuș. Începând cu ora 18:30, domnul Prof. Univ. Dr. Grigorios Anastasiou, împreună cu Corul Sfântul Ioan Damaschin al Academiei de Arte și Studii Bizantine, condus de dl. protopsalt Sorin Albu vor susține un concert de muzică bizantină.

Vineri, 11 octombrie, la ora 12 va avea loc vernisajul expozitiei de manuscrise din sfera cântului bizantin, urmat de un micro-recital de muzică bizantină susținut de protopsalt Grigorios Anastasiou și Corul Sfântul Ioan Damaschin, condus de protopsalt Sorin Albu. Locația manifestării este Muzeul Mitropoliei Clujului (str. Piața Avram Iancu, demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca).

Încheierea ediției aniversare a simpozionului „Zilele Artei Bizantine” va avea loc în ambianța atelierului de iconografie aflat în cadrul domeniului „Trei Stejari” din Mediaș, sâmbătă, 12 octombrie, începând cu orele 10. Cu ocazia incheierii celei de-a XX-a ediții a Simpozionului „Zilele Artei Bizantine” vor avea loc dezbateri în cadrul unei „mese rotunde”, la care participarea se va face pe bază de invitație.

Cei 20 de ani de activitate neîntreruptă în lucrarea redescoperirii tradiției bizantine, în spațiul transilvănean, nu reprezintă nimic altceva decât pasiunea pentru frumos și adevăr, în esența sa. Cercetarea întreprinsă este onestă și simplă, plină de roade, proniatoare, oferită tuturor celor dornici să vadă și să cunoască.

INTRAREA ESTE LIBERĂ pe întreaga durată a evenimentului!