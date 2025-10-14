Zilele Artei Bizantine – ediția a XXI-a, prezentate la Radio Renașterea de lect. univ. dr. Sorin Albu (AUDIO)

În cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Interviul săptămânii”, realizate de Simona Vlasa, invitat a fost lect. univ. dr. Sorin Albu, fondatorul și curatorul Simpozionului Internațional „Zilele Artei Bizantine”, ajuns anul acesta la ediția a XXI-a.

În dialogul purtat la Radio Renașterea, invitatul a vorbit despre tema ediției din 2025 – „Perspectiva inversă în arta bizantină”, despre programul manifestării, expozițiile și vernisajele anunțate, dar și despre importanța acestui eveniment unic în România, care adună anual artiști, cercetători și iubitori ai artei sacre.

„Zilele Artei Bizantine” se vor desfășura în perioada 16–19 octombrie 2025, la Cluj-Napoca, fiind organizate de Academia de Arte și Studii Bizantine și Grupul de Artă și Cultură Bizantină „Sf. Ioan Damaschin”, în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Universitatea de Artă și Design, Uniunea Artiștilor Plastici din România și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Evenimentul propune un amplu program de conferințe, vernisaje, expoziții și momente liturgice, ce oferă publicului posibilitatea de a descoperi frumusețea și profunzimea artei bizantine.