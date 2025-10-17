Radio Renașterea

Zilele Artei Bizantine sau despre frumusețea cântului psaltic ortodox în lumina contemplației

oct. 17, 2025

În această ediție a emisiunii „Universul ideilor”, ascultătorii Radio Renașterea sunt invitați să pătrundă în universul muzicii psaltice și al artei bizantine, într-un dialog de înaltă ținută intelectuală și spirituală.

Invitații emisiunii sunt Protopsalt Prof. Univ. Dr. Grigorios Anastasiou, Prof. Univ. Dr. Habil. Elena Chircev, de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, și Protopsalt Lect. Univ. Dr. Sorin Albu, fondatorul Simpozionului Internațional „Zilele Artei Bizantine”.

Pornind de la tema ediției din acest an – „Perspectiva inversă în arta bizantină” –, interlocutorii explorează semnificațiile teologice și estetice ale muzicii psaltice și ale artei bizantine, punând în lumină legătura profundă dintre tradiția liturgică, pictură și contemplația spirituală.

Dialogul cu invitatul din Grecia, Prof. Univ. Dr. Grigorios Anastasiou, s-a desfășurat în limba engleză, cu sprijinul traducerii realizate de Marian Vasile, student masterand al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

