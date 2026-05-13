„Zilele Horticulturii Clujene” și „Ziua Fascinației Plantelor” la USAMV

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca invită publicul, în perioada 15-17 mai 2026, la cea de-a V-a ediție a „Zilelor Horticulturii Clujene”. Evenimentul, devenit deja o tradiție în viața comunității, este organizat de Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală și propune o întâlnire de suflet între specialiști, producători și iubitorii de frumos.

Pe parcursul celor trei zile, între orele 10:00 și 19:00, campusul universitar se va transforma într-o grădină vibrantă, unde vizitatorii se vor putea bucura de ateliere, expoziții și demonstrații practice. Pasionații de horticultură vor avea ocazia să interacționeze cu experți în domeniu și să descopere standurile producătorilor de flori, plante ornamentale și aromatice, pomi fructiferi sau sisteme de irigații. De asemenea, oferta expozițională va cuprinde legume proaspete, vinuri de calitate, răsaduri și accesorii specifice unelte și utilaje pentru grădinărit.

Un moment special în cadrul manifestărilor îl reprezintă marcarea „Zilei Fascinației Plantelor”, o inițiativă lansată la nivel mondial sub egida Organizației Europene pentru Știința Plantelor. Acest demers își propune să aducă în atenția publicului importanța vitală a regnului vegetal în viața noastră de zi cu zi și în echilibrul planetei.

Organizatorii îi așteaptă pe clujeni cu acces gratuit și numeroase surprize, totul sub semnul respectului pentru pământ și roadele sale. Programul detaliat al evenimentului și informații suplimentare despre activitățile planificate pot fi consultate pe paginile oficiale ale universității, pregătind astfel o experiență educativă și relaxantă în inima campusului USAMV.