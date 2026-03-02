Zilele Memorialului Gherla, ediția a IX-a

În perioada 7–10 martie 2026 se va desfășura cea de-a IX-a ediție a Zilelor Memorialului Gherla, manifestare religioasă și culturală organizată la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla. Evenimentul are loc cu binecuvântarea și participarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în contextul hramului așezământului monahal.

Programul începe sâmbătă, 7 martie, prin slujbele specifice perioadei Postului Mare, urmate de momente de pomenire dedicate foștilor deținuți politici înhumați în cimitirul de lângă mănăstire. În aceeași zi este programată lansarea volumului „Jurnalul unui jurnalist fără jurnal” de Ion D. Sîrbu, apărut în ediție îngrijită de Toma Velici la Editura Polirom, volum care include și „Jurnalul 1952–1953” și alte fragmente memorialistice. La eveniment vor participa Ion Barbu, reprezentant al Casei Memoriale „I. D. Sîrbu” din Petrila, și Antonio Patraș, ambasador al Seriei de autor „I. D. Sîrbu” de la Editura Polirom.

Duminică, 8 martie, programul liturgic continuă cu slujbe de pomenire pentru cei care au suferit în temnițele comuniste, urmate de conferința „Mărturisind prin Cruce”, susținută de părintele profesor Constantin Necula. Conferința este dedicată semnificației duhovnicești a suferinței mărturisitoare și rolului Crucii în viața creștinului, în contextul cinstirii martirilor din temnițele comuniste.

Luni, 9 martie, ziua hramului Mănăstirii „Sfinții 40 de Mucenici”, va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, în sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei vor fi pomeniți atât Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei, cât și Sfântul Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar la final va avea loc slujba de pomenire a foștilor deținuți politici, precum și evocări dedicate memoriei acestora.

Marți, 10 martie, programul se încheie cu proiecția filmului documentar „Lumina de la Colciu”, realizat de părintele Ionuț Coconu și Cornel Pîrscoveanu. Documentarul prezintă viața și mărturia Cuviosului Dionisie Vatopedinul, prin intermediul amintirilor ucenicilor săi și al unor fragmente de arhivă, completând dimensiunea spirituală a manifestării.

Zilele Memorialului Gherla sunt dedicate comemorării victimelor represiunii comuniste și cinstirii celor care au mărturisit credința în perioada regimului totalitar. Evenimentul reunește clerici, istorici, oameni de cultură și credincioși, într-un cadru care îmbină slujirea liturgică, memoria istorică și reflecția culturală.