Zilele Prieteniei (2019)

În weekend-ul 2-3 martie 2019 peste 50 de tineri au participat la „Zilele Prieteniei”, eveniment organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului. Evenimentul, aflat la prima ediție, a oferit un prilej membrilor asociațiilor si grupurilor de tineret clujene să se întâlnească, iar celor care încă nu fac parte din acestea, să le cunoască și să lege noi prietenii.

În dimineața zilei de sâmbătă, participanții au fost întâmpinați de voluntari în sala „Nicolae Ivan” din curtea Mitropoliei și au fost provocați să se cunoască în cadrul unui joc de socializare. Ziua a început cu un cuvânt introductiv susținut de organizatori, după care a urmat o slujbă de Tedeum în paraclisul Seminarului Teologic, avându-l în mijlocul lor pe părintele Alexandru Ciui, protopop de Cluj II.

Programul a debutat cu o prezentare a activităților de tineret din Arhiepiscopia noastră, în cadrul căreia a luat cuvântul câte un reprezentat al grupurilor, invitându-i pe cei prezenți la activitățile lor. Mai apoi, participanții și-au deschis inimile pentru a asculta experiențele unor invitați care, zi de zi, se străduiesc să dea o mână de ajutor semenilor lor, fiind implicați în diferite proiecte sociale. Aceștia au fost: Mihaela Tiba – a înfiinţat asociaţia „Inimioare Fericite”, care se ocupă de familiile defavorizate din zona Sălajului și a Sătmarului; Daniel Someşanu – iniţiator al programului „Masa caldă”, care asigură hrană pentru sute de oameni din Cluj-Napoca, Oradea și Satu Mare; Lorena Sacalîş – implicată într-un proiect social prin care ajută familiile copiilor internaţi la secţiile de oncologie din Cluj; Adina Lehene – coordonator regional al asociației „eLiberare”, care se ocupă cu diminuarea traficului de persoane și Alex Fechete – voluntar la Pata-Rât, care îl ajută pe pr. Gelu Săvărăşan să desfășoare activități în comunitatea rromă din Cluj.

După masa de prânz, participanții și-au arătat îndemânarea la atelierele pregătite de voluntari, având de ales dintre următoarele: broșe din fetru, prim-ajutor, litografii, brățări, cutiuțe decorate cu tehnica șervețelului, jocuri de societate, ghiozdane cusute și perne decorate.

O altă activitate a „Zilelor Prieteniei” a fost Treasure Hunt-ul, unde tinerii, împărțiți pe echipe, au avut de trecut 9 probe, răspândite prin oraș, punctele de oprire fiind mai multe locuri importante ale Clujului. Câștigătorii primelor locuri au primit premii în bani, pe care i-au donat unuia dintre proiectele sociale prezentate la grupurile de discuții, în funcție de decizia echipei.

Un alt moment deosebit al zilei de sâmbătă a fost sceneta „Prietenii efervescente” pregătită de trupa de teatru „Sfinții Filimon și Porfirie” formată din membri ASCOR Cluj. În deschiderea ei, tinerii au luat parte la un program muzical, cântând împreună cântece folk, acompaniați de chitară și de fluier.

Ziua de duminică i-a adunat pe toți la capela Facultății de Teologie Ortodoxă unde au participat la Sfânta Liturghie, la finalul căreia părintele Patriciu Vlaicu, profesor al facultății, le-a oferit tinerilor un cuvânt de îndemn, în care a subliniat importanța și tipurile prieteniei. După Sfânta Liturghie s-au îndreptat spre Seminarul Teologic pentru a lua masa. În continuare, invitatul Floyd Frantz, directorul programului „Sfântul Dimitrie” al Asociației Filantropice Medical-Creștine „Christiana” Cluj, le-a împărtășit experiența lui de viață și le-a vorbit despre dependențe și cum se pot trata acestea.

Pentru înviorarea participanților, voluntarii au organizat jocuri de grup în aer liber, jocuri de societate și joc popular.

Evenimentul s-a încheiat în paraclisul Seminarului Teologic, unde participanții au citit acatistul Sfântului Luca al Crimeii, alături de părintele Petru Buran. La finalul rugăciunii, părintele le-a spus un cuvânt de învățătură despre viața Sfântului Luca și despre implicarea tinerilor în viața Bisericii și a dăruit fiecărui tânăr câte o carte.

Impresii:

“Am venit pentru prima dată la un eveniment de genul acesta cu gândul de a-i cunoaște mai bine pe ceilalți tineri implicați în activitățile Arhiepiscopiei noastre, ceea ce am și reușit prin activitățile desfășurate. Cel mai mult mi-a plăcut cateheza părintelui Petru care mi-a fost de mare folos și jocurile de societate în care ne-am implicat toți. Sper că se vor organiza și ediții viitoare!” – Mădălina Gaciu

“Prietenia desemnează calea dreaptă a iubirii: de Dumnezeu, de semeni și de tot ceea ce ne înconjoară. Asta înseamnă pentru mine Zilele Prieteniei: emoție, implicare, zâmbet, lacrimi de bucurie, sensibilitate…într-un cuvânt: Iubire. “- Andreea Breoi, București

“Din mila Lui Dumnezeu, în ultimii 8 ani, am întâlnit oameni minunați, implicați în Biserică, cu care adesea am petrecut timpul departe de Cluj. Mă bucur că primăvara acestui an a venit la Cluj prin mulți participanți veseli, dornici să înflorească unul alături de celălalt. Ne-au deschis petalele florile mai mature, care emană parfumul bunătății. Nădăjduiesc că peste câțiva ani să vorbim noi, tinerele flori, altora, dornice să folosească Lumina.” – Dana Bodea

“Zilele Prieteniei au venit ca o binecuvantare pentru mine. Am fost primita cu multa bucurie si entuziasm, am vazut perspective diferite si am descoperit lumi diferite in cadrul workshopuri-lor, unde mi-am dat seama ca exista oameni care se zbat pentru a ajuta sau alina suferinta celorlalti, de la victimele traficului de persoane pana la copii cu cancer. Sunt intr-o continua cautare de a-mi largi zona de confort, iar in cadrul acestui proiect am avut ocazia. Din titlul proiectului ma asteptam sa fie o tematica in care EU imi voi gasi Prieteni, la final am inteles masajul: nu tot timpul Eu sa fiu in centru atentiei, ci sa ofer si Celorlalti ajutorul la nevoie si mai important de cat orice, sa o fac cu bucurie si lejeritate, nu ca un sacrificiu. La final, recunosc ca mi-am facut prieteni noi dar am plecat si cu o bucurie in suflet si noi cunostinte pe care doresc sa le impartasesc mai departe.”

“Despre acest eveniment, despre aceste ore petrecute acolo cu acei oameni minunați, nu pot spune decât că au venit, pentru mine personal, ca o binecuvântare.

După o perioadă plină de evenimente plăcute sau mai puțin plăcute, după oboseală și stres, a venit în sfârșit acea gură de aer, a venit odihna!

A fost momentul perfect în care am putut învinge singurătatea, singurătatea care poate ne copleșea în acest oraș mare. Am cunoscut oameni frumoși, am aflat de la discuțiile cu invitații noștri lucruri la care poate nici nu am fi visat, am aflat povești de viață uluitoare, am descoperit caractere puternice, dar cel mai important, am învățat că de fapt, lucrurile pe care noi le considerăm copleșitoare, sunt de fapt nimic în comparație cu problemele altora. Am învățat să mulțumesc pentru fiecare zi, pentru fiecare lucru din viața mea, am învățat să zic și să cred că așa cum voiește Dumnezeu e cel mai bine cu putință în acel moment. Pe scurt, am învățat să nu mă mai plâng.

A urmat apoi întâlnirea cu Hristos în Sfânta Liturghie, moment în care ne-am simțit cu toții atât de apropiați și atât de puternici parcă nimic nu mai conta. Aceste stări au fost înnobilate de cuvântul întăritor al părinților care ne-au vorbit despre prietenie și anotimpurile acesteia, gânduri de care aveam cu toții mare nevoie.

Seara de folk, piesa de teatru și jocurile au fost, probabil, momentul în care noile prietenii s-au consolidat în adevăratul sens al cuvântului deoarece am râs, am cântat și ne-am bucurat împreună!

Zilele Prieteniei au fost ceea ce o rază de soare este pentru un om într-o iarnă geroasă! A fost exact ceea ce am avut nevoie, exact când am avut nevoie! A fost momentul în care am legat noi prietenii și în care am realizat că nu suntem singuri, că ne avem unul pe altul, dar mai ales pe Hristos în mijlocul nostru! ” – Anca Bica