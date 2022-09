ZILELE RECOLTEI 2022, eveniment de 10

Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, organizează Zilele Recoltei, ediția 2022. Evenimentul va avea loc în zona Cluj Arena – Parcul Stadion, în perioada 16 – 18 septembrie 2022, între orele 8.00 – 21.00.

Aceasta este a X-a ediție a Zilelor Recoltei la Cluj-Napoca, organizată în comun de administrația județeană și municipală și este derulată prin intermediul Asociației Produs de Cluj.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj:

După zece ediții ale acestei sărbători, dedicate atât fermierilor cât și locuitorilor orașului, nu avem nicio îndoială că ea a devenit o tradiție mult așteptată an de an. Îi invităm, o dată în plus, pe clujeni, și nu numai, să își aprovizioneze cămările pentru sezonul rece cu cele mai gustoase fructe și legume direct de la producătorii locali.