ZILELE RECOLTEI 2023, piață în aer liber pentru clujeni

Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca organizează, între 22 și 24 septembrie 2023, Zilele Recoltei la Cluj- Napoca, ediția 2023.

Aceasta este a XI-a ediție a Zilelor Recoltei organizată în comun de administrațiile județeană și municipală și este derulată prin intermediul Asociației Produs de Cluj. Evenimentul se va desfășura pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, cu un program cuprins între orele 9:00 și 21:00.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Zilele Recoltei este una dintre cele mai mari sărbători ale Clujului, un eveniment așteptat an de an cu nerăbdare atât de fermieri, cât și de locuitorii orașului. Aici se reunesc zeci de fermieri clujeni, mai mari sau mai mici, care au ocazia să-și prezinte și să-și valorifice rodul muncii de peste an. În același timp, locuitorii municipiului Cluj-Napoca pot să achiziționeze legumele și fructele necesare pentru a-și asigura necesarul pentru sezonul rece, sau pot opta pentru produsele gata preparate. Suntem convinși că și această ediție a sărbătorii dedicate pământului și roadelor sale va fi una de succes atât pentru producători cât și pentru cumpărători.”