Zilele Recoltei la Cluj-Napoca

Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, organizează în perioada 19 – 21 septembrie, pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, cea de-a XIII-a ediție a Zilelor Recoltei, o sărbătoare a toamnei, a pământului și a roadelor sale, devenită deja tradiție pentru clujeni.

Evenimentul va reuni aproximativ 120 de fermieri și mici întreprinzători clujeni, care vor aduce în fața publicului o bogată ofertă de legume și fructe de sezon: cartofii de Râșca, ceapa de Mihai Viteazul, legumele de Jucu, varză, conopidă, ardei și gogoșari, roșii, vinete, dar și pătrunjel, cimbru, mărar ori hrean. Nu vor lipsi fructele vremii – mere, pere, piersici de vie, struguri de masă sau de vin – și, desigur, mustul proaspăt stors, așteptat cu nerăbdare în fiecare an.

„A sosit luna septembrie, iar toamna își face simțită prezența prin dimineți răcoroase și zile mai scurte. Dar, la Cluj, toamna devine mai bogată și mai luminoasă datorită Zilelor Recoltei, sărbătoare pe care o organizăm împreună cu Primăria municipiului Cluj-Napoca. Este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale toamnei, un prilej de bucurie pentru fermieri, dar și pentru locuitorii orașului. Zeci de producători locali, mari și mici, se reunesc aici pentru a-și prezenta roadele muncii lor, iar clujenii au ocazia să își pregătească cămările pentru iarnă și, mai ales, să se bucure de gustul autentic al produselor proaspete. Suntem convinși că și această ediție va fi una de succes, atât pentru producători, cât și pentru cumpărători”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Alături de fermieri, meșteșugarii și artizanii clujeni vor aduce în fața publicului costume populare, podoabe și bijuterii realizate manual, obiecte sculptate în lemn, articole de marochinărie sau produse parfumate pe bază de lavandă, transformând spațiul evenimentului într-un adevărat târg al tradițiilor și al lucrului cu suflet.

Ca la fiecare eveniment organizat de Asociația Produs de Cluj, atmosfera va fi animată de cântec și joc popular, pe scenă urmând să urce îndrăgiți artiști și ansambluri folclorice. Cei mici vor avea parte de ateliere de creație și de un parc de distracții atractiv, iar gurmanzii se vor bucura de preparatele tradiționale gătite în aer liber, la ceaun sau la grătar, de maeștri pricepuți ai bucătăriei ardelenești.

Astfel, între 19 și 21 septembrie, Clujul își dă din nou întâlnire cu toamna la Zilele Recoltei, un eveniment al comunității, al bucuriei simple și autentice, al întâlnirii dintre producători și consumatori, dintre tradiție și prezent.