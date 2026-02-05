Zilele Teatrului de Păpuși „Puck” – 76 de ani de magie

Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca marchează în această perioadă împlinirea a 76 de ani de la inaugurare cu o serie de spectacole aniversare: „Fun fact” (joi, 5 februarie, de la ora 17), „Dracula. Despre cum am devenit monstru” (vineri, 6 februarie, de la ora 17), „Te aștept!”/ „Eljöhetnél hozzám!” (sâmbătă, 7 februarie, de la ora 11) și din nou „Fun fact” (duminică, 8 februarie, de la orele 11 și 12.30).

Seria de evenimente Zilele Teatrului de Păpuși „Puck” – 76 de ani de magie” începe joi, 5 februarie, cu spectacolul nonverbal „Fun fact”, inspirat de fenomenul unic de simbioză dintre fluturii albaștri cu furnicile roșii din zona Bonțida-Răscruci.

Pornind de la o situație reală din apropierea noastră imediată, spectacolul „Fun fact” croșetează cu mult umor în jurul ideilor de acceptare, comunicare și conviețuire interetnică.

Regia: Delia Gavlițchi

Scenariu: Ana Cucu Popescu

Scenografia: Florin Suciu

Distribuția: Balogh Dorottya, Andreea Bolovan, Domokos Szabolcs, Robert Trifan

Muzica: Domokos Előd

Coregrafie: Varga Hunor-József

Asistent regie: Vlad Chiriac

Asistentă dramaturgie: Csog Brigitta

Spectacolul este adresat întregii familii, este preponderent nonverbal, dar conține și pasaje în limbile română și maghiară.

Vârsta minimă recomandată este de șapte ani.

Bilete online: https://www.entertix.ro/bilete/34640/fun-fact-aniversarea-de-76-de-ani-a-teatrului-de-papusi-puck-a-puck-babszinhaz-76-eves-evforduloja-5-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

„Fluturii albaștri – teatru social pentru întreaga familie” este un proiect cultural co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național, realizat de ESUA Asociație Româno-Germană, în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca.

Dracula, într-o reinterpretare captivantă și educativă

Aniversarea continuă vineri, 6 februarie, de la ora 17, cu spectacolul „Dracula. Despre cum am devenit monstru”, o reinterpretare captivantă și educativă cu păpuși, pornind de la diverse reprezentări ale personajului Dracula, adaptată special pentru copii și familii, cu un accent dramaturgic pe temele diversității și integrării.

Producția nu va re-povesti pur și simplu povestea lui Dracula, ci o va folosi ca un cadru pentru a explora modul în care frica de „celălalt”, prejudecățile și neînțelegerile pot duce la conflict, iar empatia, înțelegerea și acceptarea pot încuraja integrarea și coeziunea comunității.

Concept, regie și scenografie: Dimitros Stamou și Demy Papada (Merlin Puppet Theatre, Berlin).

In distribuție: Andreea Bolovan, Robert Trifan.

Spectacolul este nonverbal, bazându-se doar pe puterea simbolică a păpușilor, teatrului de obiecte și designului de lumini.

Producția se adresează familiilor și copiilor cu vârsta de peste 7 ani.

Proiect realizat cu sprijinul Centrului Cultural German din Cluj-Napoca și al Goethe-Institut România.

Bilete online: https://www.entertix.ro/bilete/34641/dracula-despre-cum-am-devenit-monstru-aniversarea-de-76-de-ani-a-teatrului-de-papusi-puck-a-puck-babszinhaz-76-eves-evforduloja-6-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Povestea unei comunități simpatice

De asemenea, sâmbătă, 7 februarie, de la ora 11, va fi prezentat pe scena instituției spectacolul „Eljöhetnél hozzám!”/ „Te aștept!”, în regia lui Kovács Ildikó, reluat de Varga Ibolya.

Acţiunea se petrece în Vestul Sălbatic îndepărtat, iar personajul principal este un băiat orfan, care cândva „a fost adus de râul cenuşiu” şi de atunci hoinăreşte singuratic pe malul apei, căutându-şi părinţii sau măcar un peisaj cunoscut. Aşa începe povestea unei comunități simpatice, despre Vulpea elegantă şi suspicioasă, despre Bătrânul îmbufnat, despre Vrăjitoarea care încearcă să-şi ascundă bunătatea, despre Sperietoarea sufletistă, despre Alexandra grijulie şi despre Omul de Zăpadă cu sufletul fragil.

Păpuși: Virgil Svințiu

Scenografie și costume: Ioana Olăhuț

Restaurare păpuși și decor: Elena Ilaș

Colaj muzical: Ábrahám Jolán.

Distribuția: Balogh Dorottya, Giriti Réka, Péter Izolda, Patka Ildikó, Pünkösti Laura, Domokos Szabolcs, Kötő Áron, Mostis Balázs, Szűcs Tamás.

Spectacolul este prezentat în limba maghiară, iar vârsta minimă recomandată este de patru ani.

Bilete online: https://www.entertix.ro/evenimente/34653/eljohetnel-hozzam-aniversarea-de-76-de-ani-a-teatrului-de-papusi-puck-a-puck-babszinhaz-76-eves-evforduloja-7-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Aniversarea a 76 de ani de activitate a Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca se va încheia cu spectacolul „Fun fact”, în regia Deliei Gavlițchi, programat pentru duminică, 8 februarie, de la orele 11 și 12.30.

Bilete online:

Pentru reprezentația de la ora 11: https://www.entertix.ro/bilete/34642/fun-fact-aniversarea-de-76-de-ani-a-teatrului-de-papusi-puck-a-puck-babszinhaz-76-eves-evforduloja-8-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Pentru reprezentația de la ora 12.30: https://www.entertix.ro/bilete/34643/fun-fact-aniversarea-de-76-de-ani-a-teatrului-de-papusi-puck-8-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Totodată, spectacolul va fi prezentat și marți, 10 februarie, de la ora 17.

Bilete online: https://www.entertix.ro/bilete/34645/fun-fact-10-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Cum se achiziționează biletele

Biletul de intrare la spectacolele prezentate la sediu în zilele de sâmbătă și duminică costă 48 de lei pentru adulți, 24 de lei pentru pensionari și 12 lei pentru preșcolari, elevi și studenți.

De asemenea, biletul de intrare la spectacolele jucate la sediu de luni până vineri costă 10 lei pentru copii, elevi, studenți (tarif redus cu 75%), pentru pensionari 20 de lei (tarif redus cu 50%), iar pentru adulți 40 de lei.

Biletele se pot achiziționa și de la casieria din foaierul teatrului, în limita locurilor disponibile, înainte de intrarea la spectacole.

Spectatorii sunt rugați să ajungă cu 15 minute înainte de ora de începere a spectacolului.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat în 1950 și se află în subordinea Consiliului Județean Cluj. Palmaresul instituției cuprinde peste 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum și importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional „Puck”, unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment dedicat întregii familii.