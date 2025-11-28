Ziua Bucovinei: Cu 107 ani în urmă, la Cernăuți, bucovinenii se pronunțau pentru unirea cu România

Ziua Bucovinei este marcată anual pe 28 noiembrie, dată la care, în urmă cu 107 ani, Congresul General al Bucovinei a votat în unanimitate unirea provinciei istorice cu Regatul României.

Ziua a fost instituită în 2015 în amintirea momentului din 28 noiembrie 1918. Acest eveniment istoric a avut loc în sala sinodală de la Palatul Mitropolitan din Cernăuţi, unde astăzi funcționează Universitatea „Iuri Fedkovici”.

Recunoaşterea internaţională a unirii avea să vină un an mai târziu, la 10 septembrie 1919, prin semnarea Tratatului de la Saint Germain dintre Puterile Aliate şi Austria.

În anul 1940, Bucovina a fost împărțită în două pentru prima dată, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică. Regiunea a rămas împărțită până în ziua de astăzi.

Țara mănăstirilor

Sudul Bucovinei este renumit pentru densitatea ridicată a așezămintelor monahale, multe dintre ele incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Mănăstiri precum Voroneț, Humor, Moldovița sau Sucevița atrag anual sute de mii de pelerini și turiști, fiind apreciate pentru frescele exterioare unice în lume, arhitectura și rolul lor istoric în păstrarea culturii și credinței românești.

Deși împărțită astăzi între România și Ucraina, Bucovina rămâne un ținut unit prin aceeași credință care i-a modelat identitatea de veacuri. Mănăstirile, tradițiile și viața spirituală comună au păstrat legătura dintre comunități, arătând că în acest spațiu credința a rămas mai puternică decât granițele impuse de istorie.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a marcat joi această zi printr-un simpozion dedicat culturii și tradiției bucovinene la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Foto credit: Facebook / Dorin Lucian Sveduneac