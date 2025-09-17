Ziua de Curățenie Națională, marcată și în acest an la Cluj, sub mesajul „Prietenul la curățenie se cunoaște”

15 ani de curățenie, 1 zi de mobilizare națională și o lege

Consiliul Județean Cluj împreună cu Asociația Nature O’clock, reprezentanta Let’s Do It, Romania! în județul Cluj îi invită pe doritori să ia parte, și în acest an, la Ziua de Curățenie Națională, organizată în data de 20 septembrie a.c.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Continuăm să sprijinim desfășurarea în județ a acestei inițiative și să promovăm, la rândul nostru, o atitudine responsabilă vis-a-vis de mediul înconjurător. În acest an, pe lângă colectarea propriu-zisă a deșeurilor, în județul Cluj, va fi și o acțiune de plantare de perdele forestiere în zona rampei temporare de la Pata Rât, cu scopul de a împiedica răspândirea deșeurilor. Astfel, și de această dată, îi invităm pe toți cei interesați să se alăture eforturilor organizatorilor și să răspundă afirmativ acestui proiect ecologic național.”

Evenimentul este cea mai mare mișcare socială din România, care aduce împreună voluntari din toate categoriile sociale pentru a colecta deșeurile din natură. În cei 15 ani de activitate, peste 2,6 milioane de români au răspuns „Prezent!”, curățând mii de hectare de teren și inspirând comunități întregi să devină mai responsabile.

Cetățeni, familii, elevi, profesori, angajați, autorități locale, ONG-uri, companii, și nu numai, sunt așteptați în data de 20 septembrie să strângă deșeurile din natură și să petreacă o zi împreună cu oameni dornici să facă fapte bune.

Înscrierile se pot face la https://app.letsdoitromania.ro . Totodată, pentru informații suplimentare pot fi contactați coordonatorii județeni https://letsdoitromania.ro/contact/.

În județul Cluj manifestarea va avea loc în Zona Pata Rât Cluj-Napoca, unde vor fi curățate toate dealurile din apropierea rampelor. Tot în 20 septembrie va fi realizată și o centură verde în arealul Pata Rât, centură care are ca scop să oprească zborul deșeurilor ușoare către dealurile din apropiere și să filtreze aerul din zonă.

Anul 2025 marchează un moment istoric: este primul an în care Ziua de Curățenie Națională are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin lege după ce inițiativa a fost adoptată în Parlament și promulgată de Președintele României ca Legea 266/2024. Este o recunoaștere a impactului uriaș pe care voluntarii din toată țara l-au avut în ultimii 15 ani și un angajament pe termen lung față de mediu și responsabilitate civică.