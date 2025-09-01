Radio Renașterea

Aniversări și comemorări

Ziua de rugăciune pentru mediu și Anotimpul Creației: Rugăciune pentru întreaga natură la început de an bisericesc

de | sept. 1, 2025

Cu 36 de ani în urmă, în data de 1 septembrie, era marcată prima Zi de rugăciune pentru mediu în Biserica Ortodoxă, o inițiativă luată dePatriarhul Ecumenic Dimitrios și continuată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

În comunitățile ortodoxe din întreaga lume, de Anul Nou Bisericesc sunt oficiate slujbe și organizate evenimente care contribuie la conștientizarea nevoii de a proteja mediul înconjurător ca dar al lui Dumnezeu.

„Potrivit marilor Părinţi ai Bisericii, omul este împăratul creaţiei, înzestrat cu privilegiul libertăţii. Împărtăşindu-se în acelaşi timp de lumea materială şi de cea spirituală, omul a fost creat pentru a oferi făptura înapoi Creatorului, pentru ca lumea să fie salvată de stricăciune şi moarte”, transmitea Patriarhul Ecumenic Dimitrios în 1989.

La chemarea la rugăciune a Sanctității Sale s-a alăturat ulterior și Biserica Romano-Catolică. În prezent, pe tot parcursul lunii septembrie se desfășoară o serie de manifestări liturgic-culturale intitulată „Anotimpul Creației”.

Anul acesta, Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa și al Conferința Bisericilor Europene au transmis un mesaj comun referitor al Anotimpul Creației. „Căutarea păcii cu creația nu este un ideal abstract, ci un angajament zilnic, o chemare de a trăi în chip care să-L cinstească pe Dătătorul vieții”, afirmă liderii religioși în mesajul lor.

Semnatarii își exprimă speranța că liderii lumii vor pune în centrul acțiunii climatice nevoile celor săraci și vulnerabili și vor înțelege criza climatică drept o oportunitate de a reconfigura relațiile internaționale în spiritul binelui comun.

Foto credit: Freepik / Souvenirpixels

