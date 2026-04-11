Ziua fricii omenești și a lucrării dumnezeiești | Sfânta și Marea zi Sâmbătă

În Sfânta zi de Sâmbătă, Pr. Prof. Stelian Tofană ne așază în fața unei zile aparent tăcute, dar plină de profunzimi cosmice. Trupul lui Hristos este așezat în mormânt. Ucenicii sunt copleșiți de teamă, deznădejde și neînțelegere. Femeile mironosițe pregătesc miruri, convinse că totul s-a sfârșit.

Dar exact în această tăcere, în această absență aparentă, se petrece marea lucrare a mântuirii: Hristos coboară în Iad, sfărâmă porțile întunericului și vestește învierea celor adormiți.

Este ziua în care oamenii cred că Dumnezeu tace, dar în realitate El vorbește celor morți. Ziua în care ucenicii nu mai speră, dar Cerul pregătește lumina Paștilor.

Sâmbăta Mare ne întreabă: Când totul pare pierdut, mai credem? Când Dumnezeu tace, ne mai încredem în El?