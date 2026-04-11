Ziua fricii omenești și a lucrării dumnezeiești | Sfânta și Marea zi Sâmbătă

de | apr. 11, 2026

În Sfânta zi de Sâmbătă, Pr. Prof. Stelian Tofană ne așază în fața unei zile aparent tăcute, dar plină de profunzimi cosmice. Trupul lui Hristos este așezat în mormânt. Ucenicii sunt copleșiți de teamă, deznădejde și neînțelegere. Femeile mironosițe pregătesc miruri, convinse că totul s-a sfârșit.

Dar exact în această tăcere, în această absență aparentă, se petrece marea lucrare a mântuirii: Hristos coboară în Iad, sfărâmă porțile întunericului și vestește învierea celor adormiți.

Este ziua în care oamenii cred că Dumnezeu tace, dar în realitate El vorbește celor morți. Ziua în care ucenicii nu mai speră, dar Cerul pregătește lumina Paștilor.

Sâmbăta Mare ne întreabă: Când totul pare pierdut, mai credem? Când Dumnezeu tace, ne mai încredem în El?

Pr. Prof. Stelian Tofană

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, titularul catedrei de „Studiul Noului Testament”.

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos | Sfintele Paști

Ev. Ioan 20; 19-23 „Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa....

Catehism. ABC-ul credinței | Despre slujirea preoțească VII

Catehism. ABC-ul credinței | Despre slujirea preoțească VII

Despre slujirea preoțească vom vorbi în această emisiune. Cunoaștem cele trei trepte ale preoției consacrate prin hiroronie: cea de episcop, cea de preot și cea de diacon. Prin aceste trepte noi identificăm clerul superior. Există însă și un cler inferior în Biserică,...

Catehism. ABC-ul credinței | Despre slujirea preoțească VI

Despre slujirea preoțească vorbim în această emisiune. Preoția creștină ca prelungire în timp a preoției lui Hristos este dispusă ierarhic în trei trepte: cea de episcop, cea de preot și cea de diacon. Ne vom referi în această emisiune la slujirea diaconiei. Alături...

