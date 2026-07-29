Ziua Imnului Național al României, sărbătorită la Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat miercuri, 29 iulie 2026, la ceremonia militară și religioasă organizată la Cluj-Napoca cu prilejul Zilei Imnului Național al României.

Evenimentul s-a desfășurat pe esplanada din fața Centrului de Cultură Urbană „Casino”, situat în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca, în prezența oficialităților militare și civile, precum și a reprezentanților din structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a rostit o rugăciune de binecuvântare și le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre importanța și semnificația Imnului Național.

Ierarhul a evocat personalitatea autorului versurilor Imnului Național, poetul bistrițean Andrei Mureșanu, precum și pe cea a lui Anton Pann, căruia îi este atribuită linia melodică, subliniind că acesta a fost și cântăreț bisericesc.

„Sfântul Proroc David, în Psalmul 150, versetul 6, spune așa: «Toată suflarea să laude pe Domnul!». Anton Pann a înțeles că, întâi de toate, Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră, apoi îi cinstim pe conaționalii noștri pentru vitejia lor și pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta. Andrei Mureșanu și Anton Pann L-au lăudat pe Domnul, apoi și-au adus aminte și de poporul nostru. (…) Ziua aceasta este, pentru noi, sufletește, o mare bucurie, privind la steagul nostru, care întruchipează dragostea față de Dumnezeu, de neam și de țară”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, au luat cuvântul și au subliniat importanța istorică a zilei: prefectul județului Cluj, doamna Maria Forna, și primarul Municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc.

„Fiecare vers ne amintește că responsabilitatea pentru viitorul țării ne aparține tuturor. Imnul Național ne cheamă să fim uniți, să ne respectăm trecutul și să privim cu încredere spre viitor, cultivând spiritul civic, respectul față de lege și dragostea față de România. Îmi exprim recunoștința față de toți cei care, prin munca, profesionalismul și devotamentul lor, contribuie zi de zi la consolidarea instituțiilor statului și la dezvoltarea comunității noastre. Clujul este un județ al performanței, al diversității și al dialogului, iar aceste valori se armonizează cu idealurile pe care Imnul Național le exprimă atât de puternic. Totodată, aduc un omagiu eroilor care și-au sacrificat viața pentru independența și libertatea României. Datorită lor, astăzi putem trăi într-o țară liberă, europeană și democratică. Avem datoria morală de a le păstra vie memoria și de a transmite generațiilor tinere respectul pentru simbolurile naționale și pentru valorile care ne definesc.”, a transmis doamna prefect Maria Forna.

Primarul Emil Boc a subliniat că Imnul Național nu se cinstește prin tăria cu care îi strigi versurile, ci prin modul în care respecți valorile pe care le inspiră:

„Imnul național și valorile pe care el le presupune este respectat de soldatul pe câmpul de bătălie, dar în egală măsură și de profesorul care predă la clasă, de medicul care salvează vieți, de voluntarul care se implică voluntar și neinteresat pentru a duce binele comunității, de către funcționalul public care își face datoria față de cetățeni în fiecare zi, adică imnul național acum are nevoie de eroi, dar de eroi obișnuiți. Eroi obișnuiți suntem fiecare dintre noi care ne facem datoria. Așa cum eroii neamului românesc ne-au adus libertatea, noi avem datoria să fim eroi ai zilelor noastre, acei eroi care, repet, ne facem datoria față de România și față de fiecare dintre noi. La mulți ani, România! La mulți ani, Imnului Național al României!”.

La manifestare au fost prezenți militari clujeni din structurile Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, în frunte cu Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Toți aceștia, împreună cu oficialitățile prezente, au interpretat Imnul Național, marcând momentul festiv al ceremoniei.

După ceremonie, în foișorul din Parcul Central, Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, dirijată de capitanul Daniel-Florin Munteanu, a susținut un concert de muzică patriotică.

Ziua Imnului Naţional al României a fost proclamată prin Legea nr. 99/1998 și se sărbătoreşte anual la data de 29 iulie, fiind marcată de autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militar-religioase specifice.

Imnul „Deșteaptă-te, române!” a fost scris de poetul bistrițean Andrei Mureșanu, iar linia melodică îi aparține compozitorului Anton Pann.

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Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Municipiul Cluj-Napoca / Facebook