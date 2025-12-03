Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilități, sărbătorită la Turda

Fundația Filantropică „Sfânta Irina” din Turda, împreună cu Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie pentru Copii cu Dizabilități „Sfânta Irina” și Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Adulți „Sfântul Vasile cel Mare” din Turda, a marcat miercuri, 3 decembrie 2025, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.

Cu acest prilej, începând cu ora 15:00, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turda, a avut loc un eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități. La manifestare a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a săvârșit o slujbă de Te Deum și a rostit un cuvânt de învățătură.

În cuvântarea sa, ierarhul a vorbit despre importanța educării și catehizării copiilor, pornind de la îndemnul înțeleptului Solomon: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6). Totodată, a apreciat activitatea filantropică, educativă și de îngrijire desfășurată în aceste centre.

Alocuțiuni au rostit doamna Elena Mihaela Mărginean, secretarul general al municipiului Turda, care a transmis mesajul primarului Matei Cristian Octavian, și preotul Daniel Sârb, în calitate de organizator și moderator al evenimentului.

La finalul evenimentului, beneficiarii celor două centre au susținut un concert de colinde, alături de alte grupuri invitate. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a oferit tuturor copiilor și tinerilor cărți cu conținut duhovnicesc, iar din partea Moșului au primit daruri.

Sărbătorită anual la data de 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a fost proclamată de către Adunarea Generală a ONU, în 1992, prin rezoluţia 47/3, pentru a marca încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilităţi (1983-1992).

16 ani în slujba aproapelui aflat în suferinţă

Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie pentru Copiii cu Dizabilități din Turda a fost înființat în anul 2009, la inițiativa Parohiei Turda-Oprișani 2 și a Fundației Filantropice „Sfânta Irina”, coordonatorul centrului fiind preotul Florian Șimonca. În primii doi ani de funcționare, s-au depus eforturi pentru achiziționarea unei aparaturi cât mai performante, iar în 2011 a fost inaugurat un parc destinat copiilor cu dizabilități.

Centrul „Sfânta Irina” din Turda funcționează ca centru de zi (sistem ambulatoriu) și are ca obiect de activitate oferirea și efectuarea tratamentelor de recuperare și reabilitare destinate copiilor cu dizabilități din județul Cluj, fără discriminare, indiferent de etnie, religie, gen, nivel de instruire, mediu de proveniență sau situație financiară.

Acest centru oferă un model de servicii integrate de recuperare psihoneuromotorie de tip ambulatoriu, consiliere și suport, destinat copiilor cu dizabilități fizice și psihoneuromotorii, proveniți din familii sau centre rezidențiale. Programul încurajează participarea activă și accesul direct al beneficiarilor la viața socială, prevenind izolarea și separarea acestora de comunitate.

Copiii beneficiază, în regim ambulatoriu, de servicii de recuperare și reabilitare care includ: kinetoterapie, fizioterapie, masaj medical, terapie psihopedagogică și terapie logopedică. Pe lângă aceste servicii, centrul oferă consiliere socială și spirituală pentru copii și familiile lor, evaluări medicale de specialitate și transport cu un autovehicul special adaptat pentru persoanele cu handicap motor.

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Adulți „Sfântul Vasile cel Mare” din Turda a fost deschis în 2007, fiind, la acel moment, singura instituție de acest tip din județul Cluj. Toate serviciile de recuperare și reabilitare oferite persoanelor cu dizabilități în cadrul centrului sunt gratuite.

„Misiunea noastră este de a oferi gratuit, la standarde de calitate, servicii de recuperare și reabilitare tuturor persoanelor adulte cu handicap fizic și neuromotor, provenite din familii sau centre de asistență socială. Astfel, asigurăm participarea activă și accesul direct al acestei categorii de beneficiari, prevenind izolarea și separarea lor de comunitate”, conform preotului Daniel Sârb, coordonatorul centrului.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Marius Romilă