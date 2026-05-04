Ziua Internațională a Pompierilor este serbată în data de 4 mai

Ziua internațională a pompierilor este serbată anual în data de 4 mai, pentru a cinsti memoria celor care se luptă cu flăcările și salvează vieți.

„Cu această ocazie, sunteți invitați să vă amintiți de pompierii care au murit în timp ce serveau comunitatea noastră sau și-au dedicat viața protejării siguranței noastre, a tuturor”, se arată pe site-ul dedicat zilei.

Simbolul acestei zile este panglica roșie-albastră, care reprezintă focul și apa, cele două elemente principale cu care se luptă pompierii.

„Purtând și afișând cu mândrie panglici albastre și roșii prinse împreună sau participând la un eveniment memorial sau de recunoaștere, ne putem arăta recunoștința față de pompierii de pretutindeni”, îndeamnă sursa citată.

Ziua internațională a pompierilor a fost instituită în data de 4 ianuarie 1999, ca urmare a morții a cinci pompieri într-un incendiu de vegetație din Linton, statul Victoria, Australia.

Sfântul ocrotitor al pompierilor

Pompierii români au, de asemenea, o zi dedicată lor, în data de 13 septembrie. Aceasta amintește lupta din Dealul Spirii de la București.

În semn de omagiu pentru cei care au luptat în 1848, în data de 13 septembrie 1901 a fost inaugurat Monumentul Pompierilor din București.

Ulterior, această zi a fost instituită ca „Ziua Pompierilor din România” prin Hotărârea de Guvern 492/1997.

Pompierii au și un ocrotitor, în persoana Sfântului Iosif de la Partoș, care a salvat Timișoara de la un incendiu devastator în 1652.

La cererea Corpul Pompierilor Militari, Sfântul Iosif de la Partoș a devenit ocrotitorul celor care se luptă cu flăcările, iar Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ratificat decizia în februarie 1997.

