Aniversări și comemorări

Ziua Internațională a Tineretului aduce în prim-plan rolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun

de | aug. 12, 2025

Țările membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) celebrează marți Ziua Internațională a Tineretului. Aceasta își propune să aducă în prim-plan rolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun.

Tema din acest an pune accent pe contribuția tinerilor la rezolvarea problemelor globale și pe importanța investiției în educație, sănătate și participare civică.

ONU subliniază că tinerii reprezintă nu doar beneficiari ai schimbării, ci și parteneri activi în modelarea societăților. În întreaga lume au loc evenimente, dezbateri și inițiative comunitare pentru a le oferi tinerilor spațiul de exprimare și implicare de care au nevoie.

Pe parcursul zilei, la Nairobi, Kenya, în colaborare cu UN-Habitat, se desfășoară un eveniment care reunește lideri ai tinerilor, funcționari municipali, factori de decizie politică, reprezentanți ONU și practicieni în domeniul dezvoltării.

Aceștia fac schimb de idei și prezintă soluții pentru consolidarea implicării tinerilor în dezvoltarea locală.

Biserica Ortodoxă Română organizează numeroase activități de tineret, cea mai cunoscută fiind Întâlnirea Tinerilor Ortodocși. Evenimentul are ediții locale și o ediție națională la care de obicei participă și tineri din alte Biserici Ortodoxe Surori. Următoarea ediție va avea loc la București, cel mai probabil în 2026.

Știați că?

  • Jumătate dintre locuitorii planetei au 30 de ani sau mai puțin, iar acest procent ar trebui să ajungă la 57% până la sfârșitul anului 2030.
  • Un sondaj arată că 67% dintre oameni cred într-un viitor mai bun, tinerii între 15 și 17 ani fiind cei mai optimiști în această privință.
  • Până în 2050, persoanele care astăzi au sub 25 de ani vor reprezenta peste 90% din forța de muncă de vârstă primară.

Foto credit: Freepik / standret

