Ziua Internațională a Tineretului Ortodox este celebrată anual în data de 2 februarie. Sărbătoarea a fost instituită în iunie 1992, în cadrul celei de-a 14-a Adunări Generale a Syndesmos – Organizația Mondială a Tineretului Ortodox.

Sărbătoarea a primit atunci binecuvântarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a mai multor întâistătători de Biserici Ortodoxe locale.

Syndesmos a apărut în 1953, la Paris, la inițiativa unui grup de tineri teologi din Franța, Finlanda și Grecia.

Tineretul ortodox român

La nivel național, tinerii ortodocși din România sunt organizați în principal în jurul marilor centre universitare, prin filialele ASCOR (Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români), dar și prin structuri precum ATOR (Asociația Tineretului Ortodox Român), alături de diverse grupuri parohiale și asociații din cadrul instituțiilor de învățământ teologic.

Pe plan internațional, tinerii ortodocși români își desfășoară activitatea în cadrul Frăției NEPSIS, activă în Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale, precum și prin ATORG (Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania), care funcționează în cadrul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Activitățile acestor organizații urmăresc nu doar formarea și aprofundarea vieții spirituale, ci și implicarea responsabilă în societate, prin proiecte educaționale, inițiative de socializare, voluntariat și acțiuni cu caracter caritabil.

Totodată, tinerii ortodocși români se implică activ în sprijinirea femeilor aflate în situații de criză de sarcină, prin intermediul centrelor specializate și al organizațiilor pro-viață, desfășurând aceste activități cu binecuvântarea și sprijinul Bisericii Ortodoxe Române.

ITO

Începând cu anul 2014, în România s-a desfășurat anual Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO), eveniment care a fost suspendat în anii 2020 și 2021 din cauza pandemiei.

Cea mai recentă ediție a fost găzduită de municipiul Ploiești, reunind tineri din Arhiepiscopia Bucureștilor și din eparhiile aflate în proximitatea granițelor.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a anunțat că următoarea ediție internațională, ITO 2026, este programată să aibă loc la București.

