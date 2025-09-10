Ziua Internațională Alzheimer, marcată la Cluj

Consiliul Județean Cluj, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Cluj, organizează în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Conferința Regională Alzheimer.

Alin Tișe, președintele forului administrativ județean: “Scopul acestei conferințe dedicate bolii Alzheimer, un eveniment menit să reunească specialiști, instituții și comunitatea, este de a găsi soluții optime pentru cei afectați. Persoanele diagnosticate cu Alzheimer și familiile lor au nevoie de servicii de calitate, dar și de sprijin personalizat, adaptat nevoilor fiecăruia.”

Activitatea își propune să sensibilizeze comunitatea clujeană și instituțiile de specialitate cu privire la impactul bolii Alzheimer și, totodată, să promoveze serviciile oferite la nivel local și județean de cele două instituții partenere.

Conferința Regională Alzheimer va avea loc joi, 18 septembrie 2025, între orele 15:00 – 21:00, la Hotel Univers. Evenimentul este deschis întregii comunități și constituie un cadru de dialog și învățare comună, participanții putând împărtăși experiențe, identifica soluții și descoperi modele de intervenție integrate.

Accesul este gratuit, pe bază de înscriere prealabilă (cod QR).