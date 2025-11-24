Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată de Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj se alătură și în acest an demersurilor prin intermediul cărora se marchează, în data de 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

În acest sens, în seara zilei de marți, 25 noiembrie 2025, sediul forului administrativ județean, situat în municipiul Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanților nr. 106, va fi iluminat în culoarea portocaliu. Prin acest gest simbolic, Consiliul Județean Cluj se alătură acțiunilor care au scopul de a atrage atenția cetățenilor asupra acestui fenomen condamnabil și de a conștientiza efectele nocive ale violenței asupra femeilor.