Ziua Mondială a Farmacistului: Este cel mai accesibil specialist din sistemul de sănătate

Ziua Mondială a Farmacistului, marcată anual în 25 septembrie, a fost inițiată în anul 2000 de Federația Internațională a Farmaciștilor, având ca obiectiv principal conștientizarea utilizării adecvate a medicamentelor, măsurilor preventive împotriva bolilor și dezvoltarea generală a sistemului de sănătate.

Totodată, ziua amintește publicului faptul că farmaciștii sunt parte integrantă a sistemelor de îngrijire a sănătății, fiind adesea primul punct de contact pentru sfaturi de sănătate și asistență medicală primară.

„Pentru a te gândi cu adevărat la sănătate, trebuie să te gândești la farmacist”, este tema instituită de Federația Internațională a Farmaciștilor pentru ediția din acest an a Zilei Mondiale a Farmaciștilor.

„O astfel de abordare, când comunitatea farmaciștilor din România (și nu numai) declară, de mai mult timp, că profesia de farmacist se află într-o perioadă critică, trebuie să constituie un imbold la o reevaluare a posibilităților noastre de a depăși, cu voință și credință în profesia pe care am îmbrățișat-o, dificultățile de moment”, transmite într-un comunicat Prof. univ. emerit dr. farm. Dumitru Lupuliasa, Președintele Colegiului Farmaciștilor din România.

„Federația Internațională a Farmaciștilor ne îndeamnă să fim în primul rând noi înșine conștienți de ce înseamnă farmaciștii pentru sistemele naționale de sănătate, pentru a le putea aminti mereu autorităților de profil decidente și publicului o realitate care nu trebuie și nu poate poate fi negate: Farmaciștii sunt cei mai accesibili membri ai sistemelor de sănătate.”

Știați că…?

În lume sunt aproape 5,6 milioane de farmaciști.

65% din farmaciștii lumii sunt femei.

Peste 30% din farmaciști au vârste de până la 35 de ani.

Foto credit: Freepik / Krakenimages.com