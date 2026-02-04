Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului, marcată de Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj se alătură demersurilor prin intermediul cărora se marchează, în data de 4 februarie, Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului.

În acest sens, în seara zilei de miercuri, 4 februarie 2026, sediul forului administrativ județean, situat în municipiul Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanților nr. 106, va fi iluminat în culoarea portocaliu. Prin acest gest simbolic, Consiliul Județean Cluj susține acțiunile ce au ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenției, depistării precoce și tratamentului cancerului.