Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului, marcată de Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj se alătură demersurilor prin intermediul cărora se marchează, în data de 4 februarie, Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului.
În acest sens, în seara zilei de miercuri, 4 februarie 2026, sediul forului administrativ județean, situat în municipiul Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanților nr. 106, va fi iluminat în culoarea portocaliu. Prin acest gest simbolic, Consiliul Județean Cluj susține acțiunile ce au ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenției, depistării precoce și tratamentului cancerului.
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Sprijinim și încurajăm inițiativele care vizează starea de sănătate a populației, dorința noastră fiind aceea de a contribui la creșterea nivelului de conștientizare şi informare cu privire la această boală atât de gravă. Încurajez, o dată în plus, clujenii și nu numai, să pună sănătatea lor pe primul loc întrucât prevenția și diagnosticarea la timp salvează vieți!”