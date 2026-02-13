Ziua Mondială a Radioului: Inteligența Artificială transformă modul în care comunicăm

Ziua Mondială a Radioului este sărbătorită anual în data de 13 februarie. Aceasta marchează prima transmisie a Radioului Națiunilor Unite din anul 1946.

Din 2012, radioul este celebrat anual, iar în acest an tema aleasă este „Radioul și inteligența artificială”, potrivit un.org.

„Radioul se află într-un moment de transformare în care inteligența artificială poate contribui la consolidarea misiunii sale principale: informarea, educarea și divertismentul”, a transmis ONU.

„Pentru a utiliza Inteligența Artificială în mod responsabil, radiodifuzorii au nevoie de o strategie bine gândită, nu doar de tehnologie. Aceasta include crearea de politici interne etice, protejarea confidențialității și a proprietății datelor, asigurarea transparenței și gestionarea cu grijă a sunetului generativ”.

Inițiativa din acest an îndeamnă instituțiile media să integreze noile tehnologii într-un mod responsabil și creativ, pentru modernizarea conținutului și extinderea audienței. În același timp, trebuie păstrată credibilitatea și conexiunea cu ascultătorii, elemente care au consacrat radioul ca mediu de încredere de-a lungul timpului.

Radio Trinitas

Postul de radio Trinitas a fost înfiinţat în anul 1996, la Iași, din iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Din data de 27 octombrie 2007, Radio Trinitas este parte componentă a Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, odată cu inaugurarea studioului de emisie din București.

La Radio Trinitas, ascultătorii pot urmări zilnic transmisiuni ale Sfintei Liturghii, ale Vecerniei și ale altor slujbe religioase, precum și emisiuni dedicate evenimentelor din viața Bisericii. Grila include și buletine de știri și dezbateri pe teme de actualitate din sfera socială și culturală.

Radioul Patriarhiei Române emite pe 57 de frecvenţe terestre, acoperind peste 85% din teritoriul României, la care se adaugă o frecvenţă via satelit pentru Europa: Satelit EUTELSAT 16A.

Radio Trinitas este disponibil și prin aplicația mobilă destinată utilizatorilor de dispozitive Android și iOS, dar și prin noua aplicație web asculta.radiotrinitas.ro.